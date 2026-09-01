Live. Transfernieuws 1/9: Cercle Brugge heeft oplossing beet
Foto: FC Barcelone
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Cercle Brugge vindt oplossing voor (overbodige) doelman Delanghe
"Maxime Delanghe trekt op huurbasis naar Willem II. De 25-jarige doelman wordt zonder aankoopoptie verhuurd aan de Nederlandse eersteklasser. Veel succes, Max!", aldus Cercle Brugge in een bericht op de sociale media dat onder meer werd gedeeld op X. Ook wij willen hem graag veel succes wensen in zijn verdere carrière.
Daarmee heeft De Vereniging een oplossing gevonden voor zijn doelman, die in Nederland tot meer speelminuten moet gaan komen dan hij bij Cercle Brugge zelf zou maken dit seizoen. Bij Cercle was hij geen eerste doelman dit seizoen en die situatie ging ook niet snel meer veranderen, zo leek het.
Maxime Delanghe trekt op huurbasis naar Willem II.— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 1, 2026
De 25-jarige doelman wordt zonder aankoopoptie verhuurd aan de Nederlandse eersteklasser.
Veel succes, Max! pic.twitter.com/TOR78lmDBu
KV Mechelen ziet speler naar Midden-Oosten vertrekken
Noah Makanza verlaat KV Mechelen uiteindelijk aan het einde van deze transferperiode, meldt Sacha Tavolieri. De Congolese U23-international, die in Jette werd geboren, trekt naar Umm-Salal Sports Club, een club uit de Qatarese tweede klasse. De 21-jarige speler neemt binnenkort het vliegtuig. Woensdag legt hij zijn medische testen af.
Bij Umm-Salal Sports Club ondertekent hij een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar. Mechelen ontvangt 200.000 euro, bonussen inbegrepen, voor de transfer. Ook een doorverkooppercentage van 20% maakt deel uit van de deal. Daarmee komt er een einde aan een lange soap.
Zulte Waregem leent verdediger uit
Kadir Seven wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Turkse FK Vanspor. "Er is geen aankoopoptie. Veel succes, Kadir!", aldus Zulte Waregem in een bericht dat werd gedeeld via de sociale media en onder meer Facebook. Daarmee is dat nieuws ook meteen officieel.
Zulte Waregem haalde de centrale verdediger pas in januari in huis. Het legde hem voor 2,5 jaar vast op dat moment, maar lijkt hem nu dus meer kansen te willen geven in het buitenland om dan volgend seizoen mogelijk sterker terug te komen - of meteen nog wat geld aan hem te verdienen.
'Ex-speler Union SG plots naar ... Ajax Amsterdam'
Simon Adingra staat volgens transferexpert Sacha Tavolieri dicht bij een transfer naar Ajax. De Ivoriaanse flankaanvaller, die in België helemaal doorbrak bij Union SG, zou op het einde van de mercato een nieuw hoofdstuk aan zijn loopbaan toevoegen.
Adingra maakte naam bij Union Saint-Gilloise
Voor zijn doorbraak in de Premier League speelde Adingra op huurbasis voor Union Saint-Gilloise. In het seizoen 2022-2023 was hij een van de opvallendste aanvallers bij de Brusselaars: in 51 wedstrijden was hij goed voor 15 doelpunten en 14 assists.
Die prestaties in het Dudenpark volgden op een sterke periode bij FC Nordsjaelland. Bij de Deense club verzamelde hij 12 goals en vier assists in 40 wedstrijden. Brighton haalde hem in de zomer van 2022 voor ongeveer 8 miljoen euro naar Engeland.
Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven
Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Lucca Brughmans. De 18-jarige doelman van KRC Genk lijkt er de opvolger te moeten gaan worden van Giorgi Mamardashvili. Ook Bayern München volgt de jonge Belg. En als Brughmans zou vertrekken? Dan komt KRC Genk meteen met een opvallende opvolger. (Lees meer)
DONE DEAL: Westerlo haalt broodnodige versterking
"KVC Westerlo heeft er met Botond Balogh een nieuwe centrale verdediger bij. De 24-jarige Hongaar maakt de overstap van het Italiaanse Parma en verbindt zich voor vier seizoenen aan geel-blauw", aldus KVC Westerlo in een persbericht op de eigen webstek.
Westerlo doet zaken met Parma
Balogh zette zijn eerste voetbalstappen bij MTK Budapest, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. In 2019 trok hij naar Italië en sloot hij aan bij Parma. In totaal kwam hij 73 keer in actie voor de Italiaanse club, waaronder 32 wedstrijden in de Serie A. Afgelopen seizoen speelde de centrale verdediger op huurbasis voor Kocaelispor, een Turkse eersteklasser.
De Hongaar is ook international. Balogh maakt deel uit van de nationale ploeg van Hongarije en verzamelde er ervaring op het hoogste niveau. "Met zijn komst haalt KVC Westerlo een verdediger in huis die ervaring, winnaarsmentaliteit en defensieve stabiliteit meebrengt. Welkom, Botond!", zijn ze in de wolken bij De Kemphanen.
A new chapter in yellow & blue, welcome Botond Balogh.💛💙— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) September 1, 2026
More info: https://t.co/jIwhykWL2B pic.twitter.com/ZsF8DcwSpL
Done deal: Barcelona shopt bij Arsenal
In ons land blijft de zomermercato nog open tot 3 september, maar in heel wat andere landen is de transferdeadline vandaag op 1 september al. En dus doen er heel wat ploegen nog zaakjes op die laatste dag van de zomermercato, zo ook in Engeland en Spanje.
Gabriel Jesus ruilt Arsenal zoals verwacht in voor FC Barcelona. De 29-jarige spits had een aflopend contract bij The Gunners, maar tekent nu dus voor drie jaar in Noord-Spanje. Met de deal zou zo'n tien miljoen euro gemoeid zijn. "Wanneer het instinct belt, dan kom je daar aan tegemoet", aldus Barcelona in een mededeling via X.
When instinct calls, you answer. ☎️ pic.twitter.com/BgZktIcJ17— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet
Zakaria El Ouahdi vertrekt zoals verwacht bij KRC Genk. En dus hebben ze al een vervanger op het oog. Het zal een miljoenentransfer worden, want voor Milan Roganovic zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Hij lijkt wel het profiel te zijn waar ze bij Genk binnen enkele jaren een veelvoud kunnen krijgen bij verkoop. (Lees meer)
Antwerp ziet Valencia vertrekken
"Anthony Valencia (23) verlaat RAFC en gaat aan de slag bij CR Flamengo, een Braziliaanse topclub die momenteel tweede staat in de competitie. Valencia speelde vier seizoenen bij ons en maakte Den Dubbel mee. Alles samen kwam hij 84 keer in actie en scoorde hij 13 doelpunten."
"Muchas gracias, Anthony, y ¡mucho éxito en Brasil!", wensen ze bij Antwerp hun ondertussen ex-speler veel plezier en succes in Brazilië. De deal rond Valencia lag ondertussen al een weekje in de pijplijn en sinds dit weekend was de 23-jarige middenvelder ook al in Brazilië aanwezig. Er komt zo een einde aan een lange soap.
Anthony Valencia (23) verlaat RAFC en gaat aan de slag bij CR Flamengo, een Braziliaanse topclub die momenteel tweede staat in de competitie. Valencia speelde vier seizoenen bij ons en maakte Den Dubbel mee. Alles samen kwam hij 84 keer in actie en scoorde hij 13 doelpunten.… pic.twitter.com/pJNqrBjCTR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 1, 2026
Opvallende transfer voor SK Beveren: ervaren middenvelder keert terug naar België
SK Beveren staat op het punt om zich te versterken met Arno Verschueren. De 29-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Nederlandse FC Twente en keert daarmee terug naar de Belgische competitie. Volgens Het Laatste Nieuws ligt er voor Verschueren een contract tot medio 2029 klaar. (Lees meer)
BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht
KV Kortrijk is niet denderend aan het seizoen begonnen. Zeker achteraan hebben ze vooralsnog opendeurdagen gehouden. Om de defensieve stabiliteit te gaan verbeteren zijn ze nu ook bij RSC Anderlecht uitgekomen. De zoektocht naar versterkingen gaat ondertussen onverminderd verder, zoveel is duidelijk. (Lees meer)
Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder
Zulte Waregem is in de slotfase van de transferperiode in gesprek met Club Brugge over Lynnt Audoor. De 22-jarige middenvelder mag blauw-zwart verlaten als er een akkoord wordt gevonden over de voorwaarden. Ook het Nederlandse Cambuur heeft interesse in de jeugdspeler van Club. (Lees meer)
UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties
Wout Faes had een nieuwe club gevonden, dat werd ons deze morgen bevestigd. De 28-jarige verdediger zou Leicester City verlaten en naar West Ham United trekken. Intussen is er echter een kink in de kabel gekomen. West Ham heeft een andere opportuniteit gevonden en wil die eerst verkennen. Voor Faes is dat natuurlijk een hele slag en hij bekijkt zijn verdere opties. (Lees meer)
Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland
Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn. (Lees meer)
Malick Fofana kiest voor opvallende uitdaging
Er was de voorbije weken veel te doen over Malick Fofana. Diverse ploegen wilden hem in huis halen, maar uiteindelijk kiest hij voor een opvallende uitdaging. Hij trekt naar Engeland en gaat tekenen voor Sunderland.
Met de deal zou zo'n dertig miljoen euro gemoeid zijn. Op die manier komt er een verrassend einde aan een ook al verrassende transfersoap. De voorbije weken werd hij gelinkt aan diverse clubs uit diverse landen, maar uiteindelijk is het Sunderland die het haalt voor de jonge Rode Duivel. De ex-speler van KAA Gent maakt op die manier ook meteen een van zijn dromen waar.
Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen
Beerschot laat opnieuw een jeugdspeler tijdelijk andere oorden opzoeken. De 20-jarige Xander Joosen maakt volgens Het Nieuwsblad voor één seizoen de overstap naar VC Wilrijk, dat uitkomt in de tweede amateurafdeling. (Lees meer)
STVV huurt Kota Takai van Tottenham Hotspur
STVV huurt Kota Takai van Tottenham Hotspur. De Japanse centrale verdediger, die vorig seizoen door de Engelse grootmacht Tottenham Hotspur werd overgenomen van Kawasaki Frontale, zal bij STVV aantreden met het nummer 4.
“Kota is een enorm getalenteerde centrale verdediger die alle facetten van het hedendaagse voetbal beheerst”, is STVV-CEO Takayuki Tateishi tevreden op de webstek van STVV. “Naast zijn uitstekende game intelligence kan hij zowel met zijn rechter- als linkervoet uitstekend uit de voeten. Voeg daar zijn kwaliteiten in het luchtruim aan toe en je hebt het ideale profiel voor onze defensie."
DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent
KRC Genk is nog volop actief op de transfermarkt. Terwijl een aantal uitgaande deals in een stroomversnelling zijn gekomen, wordt nu ook aan inkomende zijde werk gemaakt van een aantal nieuwkomers. Eentje is alvast officieel: Christiaan Ravych maakt de overstap van Cercle Brugge naar KRC Genk. (Lees meer)
UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af
Anderlecht blijft tot het laatste moment proberen om Santi García naar het Lotto Park te halen, maar het dossier lijkt helemaal vastgelopen. Met de Belgische transfermarkt die donderdag om 23.59 uur sluit, is er nog altijd geen akkoord met Gil Vicente over de transfersom van de Spaanse middenvelder. (Lees meer)
Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland
Maxime Delanghe staat voor een nieuwe uitdaging. De Cercle Brugge-doelman is volgens Het Nieuwsblad op weg naar Willem II. (Lees meer)
Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg
Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een opvallende piste uit zijn datascouting gehaald. De Brusselse club staat op het punt om Dennis Egel vast te leggen, een 21-jarige centrale verdediger die momenteel nog actief is bij Astoria Walldorf in de Regionalliga Südwest, het vierde niveau van het Duitse voetbal. (Lees meer)
Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal
Cercle Brugge staat op het punt om Tunde Akinsola aan zijn selectie toe te voegen. De 23-jarige Nigeriaanse winger is onderweg naar België om zijn medische testen af te leggen en lijkt daarmee voor de Vereniging te kiezen boven een avontuur in de Engelse Championship. (Lees meer)
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational
KV Kortrijk heeft in de laatste dagen van de mercato nog een versterking voor het middenveld beet. De West-Vlaamse club haalt de 21-jarige Rok Storman naar het Guldensporenstadion. De Sloveen komt op huurbasis over van Karvina, waarbij KV Kortrijk ook een aankoopoptie heeft bedongen. (Lees meer)
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen
Lucas Stassin lijkt na meer dan een jaar wachten eindelijk zijn zin te krijgen. De 21-jarige Belgische aanvaller staat op het punt om Saint-Étienne te verlaten en een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Stassin trekt naar Sevilla FC, waar hij op huurbasis aan de slag gaat met een aankoopoptie. (Lees meer)
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)
Anderlecht heeft zijn huiswerk op de transfermarkt nog niet helemaal af. Hoewel de Brusselaars de voorbije weken flink hebben geïnvesteerd in hun kern, blijft er één positie waar de spoeling bijzonder dun is: centraal achterin. De interesse in Arnau Comas past dan ook perfect in dat plaatje. (Lees meer)
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken
Antwerp staat op het punt om zich in de laatste uren van de transferperiode te versterken met Bahmed Deuff. De 20-jarige middenvelder van FC Nantes wordt volgens Franse bronnen verwacht op de Bosuil en moet Antwerp extra mogelijkheden geven op het middenveld. Het zou gaan om een huurdeal met een aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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