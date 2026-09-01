PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet
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Zakaria El Ouahdi vertrekt zoals verwacht bij KRC Genk. En dus hebben ze al een vervanger op het oog. Het zal een miljoenentransfer worden, want voor Milan Roganovic zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Hij lijkt wel het profiel te zijn waar ze bij Genk binnen enkele jaren een veelvoud kunnen krijgen bij verkoop.

Zakaria El Ouahdi leek al eventjes te gaan vertrekken bij KRC Genk en ondertussen is dat ook in kannen en kruiken. En dus was het meteen schakelen voor de Limburgers, al had Dimitri De Condé ongetwijfeld al weken of zelfs maanden een opvolger op het oog.

Die opvolger? Die luistert naar de naam Milan Roganovic. Als u er nu nog niet van gehoord heeft, dan zou dat wel eens snel kunnen gaan veranderen. Want de rechtsachter heeft wel degelijk al de nodige adelbrieven voor te leggen.

Milan Roganovic moet de opvolger worden van Zakaria El Ouahdi bij KRC Genk

Roganovic speelt momenteel bij Partizan Belgrado en heeft op 21-jarige leeftijd al heel wat bewezen. Daardoor heeft hij ondertussen ook al een marktwaarde van zo'n vier miljoen euro volgens Tranfermarkt, waardoor hij geen koopje hoeft te zijn.

De speler ligt bij Partizan Belgrado nog onder zeil tot juni 2030, maar volgens onze informatie komt er snel een deal aan met KRC Genk. Op die manier zou de jonge Servische Montenegrijn snel een nieuwe stap kunnen zetten in zijn carrière.

KRC Genk en Partizan Belgrado zijn het eens over de transfer van Milan Roganovic

De jongeling kwam in 2023 over van Golubovac in Montengro richting Partizan Belgrado, waar hij een jaar later al de overstap van de U19 naar de A-kern maakte. Ondertussen heeft hij er al de nodige ervaring op gedaan bij de eerste ploeg en veel indruk gemaakt.

Lees ook... DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

Met de deal zou zo'n 3,5 miljoen euro gemoeid zijn, al kan dat via bonussen nog oplopen tot boven de vier miljoen euro mogelijk. Op die manier haalt Genk de geldbuidel boven, maar een type als Roganovic lijk je binnen twee jaar ook te kunnen verkopen voor pakweg 12 miljoen euro. Wait and see ...

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