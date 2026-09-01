PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

KAA Gent heeft er al een pittige zomermercato op zitten, maar het laatste woord is in bepaalde zaken zeker nog niet gezegd. Ondertussen komt een Duitse topclub ook nog eens aankloppen om Mathias Delorge weg te kapen bij De Buffalo's. Gaan zij hem in huis kunnen halen, of gaan ze achter het net vissen? Dat zal de komende uren of dagen nog moeten gaan blijken.

KAA Gent ontdeed zich al van een aantal overbodige pionnen, zag een paar sterkhouders voor verschillende miljoenen vertrekken en deed ook al een paar interessante transfers. Ngom, Burgess en Vergara renderen meteen prima bij Gent.

Op het middenveld werd met Benes ook een topper in huis gehaald, maar die heeft voorlopig nog wat werk aan de winkel om te gaan renderen zo lijkt het wel. Aan uitgaande zijde zou er mogelijk deze week nog afscheid kunnen worden genomen van Mathias Delorge.

Duitse topclub laat oog vallen op Mathias Delorge van KAA Gent

Niet dat hij in de uitverkoop stond of staat, integendeel: Delorge is van vitale waarde naast De Vlieger op het middenveld van KAA Gent. En dus zal hij ook niet zonder slag of stoot worden verkocht, ook al is er volgens informatie van Voetbalkrant.com wel de nodige interesse.

Zo zou een team uit de top-5 van Duitsland op hem azen. Een paar jaren geleden toonde Eintracht Frankfurt al eens interesse in de centrale middenvelder toen Delorge nog bij STVV speelde en amper negentien jaar oud was.

KAA Gent laat Mathias Delorge niet zomaar vertrekken

Bayern München, Dortmund, Leipzig, Stuttgart en Hoffenheim eindigden vorig seizoen in de top-5 in Duitsland. Dit seizoen zien we Freiburg en Augsburg na één speeldag in de top-5 staan. Benieuwd welke topploeg hem in huis wil gaan halen.





De vraag is dus vooral of Gent hem wil laten gaan. Voorlopig lijken ze daar niet toe bereid, al kan een bod van heel veel miljoenen daar mogelijk nog verandering in brengen. Wij houden u de komende dagen op de hoogte in deze en alle andere zaken.