Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge)

KAA Gent - Club Brugge werd een pittige Slag om Vlaanderen. De thuisploeg won met 2-1 van blauw-zwart en deed zo een goede zaak in het klassement. Achteraf was er wel heel wat te doen over een paar rode kaarten. Nu heeft ook het Bondsparket zich geroerd in de zaak. En ze zijn best wel streng, al kunnen Gent en Club Brugge nog in beroep tegen de schorsingen voor Forbs en Cissé.

Zeker over de rode kaart voor Carlos Forbs was meteen na de uitsluiting een en ander te zeggen. En ook de analisten zijn het er nog altijd niet over eens of het nu wel of niet een rode kaart had moeten zijn. "Ik zou de rode kaart niet gegeven hebben, maar ik vind wel dat je de scheidsrechter een reden geeft om rood te trekken", aldus Steven Defour daarover in 90 Minutes.

Voor Filip Joos was het dan weer géén rode kaart, terwijl Gert Verheyen stipuleerde dat elke reactie van dat formaat zal bestraft worden met een rode kaart. En ook Jonathan Lardot was maandagavond formeel in Under Review: streng, maar rechtvaardig.

Ivan Leko was vooral heel boos op zijn speler achteraf. Nu lijkt het Bondsparket hem ook nog eens te willen schorsen voor zijn rode kaart, al lijkt de strafmaat mogelijk nog wel mee te kunnen gaan vallen voor de jonge aanvaller van Club Brugge.

Bondsparket komt met schorsingsvoorstellen voor Forbs

"Een schorsing van 3 wedstrijden waarvan 1 wedstrijd effectief en 2 wedstrijden met uitstel, en een effectieve boete van 2.000 euro." Dat is wat het Bondsparket eist in de zaak Forbs. Ze beraden zich over een mogelijk strengere strafmaat als Club Brugge niet akkoord zou gaan met het voorstel.



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"Een speler uit het (prof)voetbal dient zich te allen tijde te kunnen beheersen op een voetbalveld, zelfs indien er sprake zou zijn van uitlokking door de tegenstrever", klinkt het onder meer in de motivering vanuit het Bondsparket.

Ook Cissé krijgt een pittig voorstel van het Bondsparket

In het slot van de wedstrijd bleek dan weer dat de jonge Cissé echt nog jong is. In een duel met Joaquin Seys ging hij wat te enthousiast met zijn arm in het duel en dat leverde hem een rode kaart op, waarvoor hij nu zwaar gestraft kan worden.

🟥 | Ibrahima Cissé pakt op enkele seconden van het einde nog een rode kaart! ❌ #GNTCLU pic.twitter.com/g4X1VqKmvh — DAZN België (@DAZN_BENL) August 30, 2026

Het voorstel tot minnelijke schikking van het Bondsparket is alvast stevig. Zij vragen namelijk een schorsing van 4 wedstrijden waarvan 2 wedstrijden effectief en 2 wedstrijden met uitstel, en een effectieve boete van 3.000 euro. De kans dat Gent daar mee akkoord zal gaan, lijkt klein.

"Het gaat om een zware fout die niets met het voetbal te maken heeft. De indicatieve tabel, die goedgekeurd werd door alle profclubs van de Pro League, heeft voor niet sportieve fouten een zwaardere strafmaat gecreëerd dan vroeger het geval was bij de oude indicatieve tabel. Dit betekent dat er een groot draagvlak was - ook bij de clubs die allen inspraak hadden - om niet sportieve fouten (duw, slag, trap, stoot) zwaarder te sanctioneren", aldus het Bondsparket in zijn motivatie.