Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een opvallende piste uit zijn datascouting gehaald. De Brusselse club staat op het punt om Dennis Egel vast te leggen, een 21-jarige centrale verdediger die momenteel nog actief is bij Astoria Walldorf in de Regionalliga Südwest, het vierde niveau van het Duitse voetbal.

Voor Egel betekent de transfer een enorme sprong. De verdediger speelde tot voor kort op een niveau dat ver verwijderd lijkt van het Europese topvoetbal, maar Union ziet duidelijk kwaliteiten die passen binnen zijn eigen rekruteringsmodel. De Brusselaars hebben de voorbije jaren vaker bewezen dat ze niet noodzakelijk wachten tot talenten op het hoogste niveau naam hebben gemaakt.

Dennis Egel speelt nog in de Duitse vierde klasse

Egel moet het nieuwste voorbeeld worden van die aanpak, schrijft het Duitse Absolut Fussball. Bij Walldorf groeide hij uit tot een belangrijke pion in de defensie en zijn prestaties trokken de aandacht van Union. Aanvankelijk wilde zijn Duitse werkgever hem niet zomaar laten vertrekken. Het vooruitzicht om een vaste waarde kwijt te raken, zorgde voor de nodige terughoudendheid. Uiteindelijk ging Walldorf toch overstag en kreeg de verdediger groen licht voor een transfer naar België.

Dat Union daarvoor naar de Duitse vierde klasse trekt, is geen toeval. De club heeft de voorbije jaren sterk ingezet op data-analyse en scouting van spelers die nog onder de radar van de grotere Europese clubs zitten. Het doel is duidelijk: spelers vroeg identificeren, ontwikkelen en vervolgens laten doorgroeien binnen een omgeving waarin ze op een hoger niveau kunnen aantonen wat ze waard zijn.

Weer een schot in de roos?

Voor Egel wordt dat een compleet nieuwe context. Hij verruilt de Regionalliga voor een club die de voorbije seizoenen op het Europese toneel actief was en ook dit seizoen ambities heeft. Union werd weliswaar uitgeschakeld in de Champions League-voorronde door Bodø/Glimt, maar blijft actief in Europa en mikt opnieuw op een sterke campagne.


De transfer past bovendien in de bredere strategie van Union om voortdurend naar interessante profielen te zoeken, ook wanneer die op het eerste gezicht uit minder voor de hand liggende competities komen. De Brusselaars haalden eerder al spelers die via hun scoutingmodel werden opgepikt en vervolgens een grote stap vooruit zetten.

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