UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af
Foto: © photonews
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Anderlecht blijft tot het laatste moment proberen om Santi García naar het Lotto Park te halen, maar het dossier lijkt helemaal vastgelopen. Met de Belgische transfermarkt die donderdag om 23.59 uur sluit, is er nog altijd geen akkoord met Gil Vicente over de transfersom van de Spaanse middenvelder.

Johan Walckiers

Romeo Amane komt naar Anderlecht

Anderlecht staat op het punt om Romeo Amane vast te leggen. De 23-jarige middenvelder van Rapid Wien is dinsdag in Brussel aangekomen en legt vandaag zijn medische testen af. Als die zonder problemen verlopen, kan de transfer snel worden afgerond. De Ivoriaan kost naar verluidt zo’n 5 miljoen euro, met mogelijk nog bonussen, en tekent een contract voor vier seizoenen.

Tegelijk wordt de komst van Santi Garcia steeds onwaarschijnlijker. Anderlecht deed nog een laatste bod op de creatieve middenvelder, maar Gil Vicente bleef vasthouden aan zijn vraagprijs. Paars-wit is niet van plan om verder te gaan, waardoor de transfer van Garcia op de valreep lijkt af te springen.

Anderlecht blijft tot het laatste moment proberen om Santi García naar het Lotto Park te halen, maar het dossier lijkt helemaal vastgelopen. Met de Belgische transfermarkt die donderdag om 23.59 uur sluit, is er nog altijd geen akkoord met Gil Vicente over de transfersom van de Spaanse middenvelder.

De transfer van Santi García naar Anderlecht gaat niet door. De Brusselaars onderhandelden tot maandagavond met Gil Vicente over de komst van de 21-jarige middenvelder, maar beide clubs kwamen niet tot een akkoord. De Portugese club bleek niet bereid om ook maar een deel van zijn vraagprijs te laten vallen en daarop liepen de gesprekken spaak.

Anderlecht wist nochtans al langer wat er nodig was om García los te weken bij Gil Vicente. De Portugezen verlangden ongeveer 8 miljoen euro voor de middenvelder en wilden bovendien twintig procent van een toekomstige doorverkoop behouden. De recordkampioen probeerde tot een akkoord te komen over die voorwaarden, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de deal over de streep te trekken.

Daarmee komt een einde aan een dossier dat de voorbije weken steeds concreter was geworden. García stond hoog op het verlanglijstje van Anderlecht om het middenveld te versterken en was zelf ook bijzonder enthousiast over een overstap naar Brussel. De Spanjaard wachtte de voorbije dagen dan ook vol spanning op een doorbraak.

Die kwam er niet. Gil Vicente hield vast aan zijn voorwaarden en Anderlecht besloot de onderhandelingen stop te zetten.

Amane als alternatief

Opvallend is dat Anderlecht ondertussen al een alternatief achter de hand heeft. De Brusselaars hebben verregaande interesse in Romeo Amane van Rapid Wien. De 23-jarige Ivoriaan wordt beschouwd als een groot talent in Oostenrijk en zou voor een bedrag van minstens 5 miljoen euro naar het Lotto Park kunnen verhuizen.

Amane ligt daarmee financieel een stuk beter binnen het bereik van Anderlecht dan García. De club wil bovendien niet twee grote investeringen doen voor dezelfde positie. Als de transfer van Amane wordt afgerond, lijkt het dossier-García dan ook definitief van tafel.

De interesse in Amane is niet nieuw. De middenvelder speelt sinds anderhalf jaar voor Rapid Wien, nadat hij eerder bij het Zweedse Häcken actief was. Ook vanuit Frankrijk was er belangstelling voor de Ivoriaan, maar Anderlecht lijkt nu aan het langste eind te trekken.

Geen García, wel Amane?

De mislukte onderhandelingen met Gil Vicente maken de situatie voor Anderlecht dus plots een stuk duidelijker. De club heeft de financiële grens voor García niet willen overschrijden en schakelt daardoor door naar een alternatief dat goedkoper is.

Dat is niet onbelangrijk voor de Brusselaars. Na de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Union werd nogmaals duidelijk dat Anderlecht op het middenveld extra fysieke en defensieve kwaliteiten kan gebruiken. Marco Kana en Enrick Llansana konden in de derby onvoldoende hun stempel drukken en werden in de duels afgetroefd.

Trainer Vitor Bruno nam na afloop de nederlaag volledig op zich, maar benadrukte tegelijk dat de club de noden binnen de selectie kent. Met het afspringen van García zal sportief directeur Antoine Sibierski nu snel moeten handelen.

Voor García is het een bijzonder zuur einde van een transfer die lange tijd binnen handbereik leek. Anderlecht wilde hem, maar Gil Vicente wilde geen millimeter wijken. Daardoor moet de Brusselse club nu verder zonder de Spanjaard en ligt de weg naar het Lotto Park voor Romeo Amane plots helemaal open.

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Anderlecht
Gil Vicente
Santi Garcia

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