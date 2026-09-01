UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

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Wout Faes had een nieuwe club gevonden, dat werd ons deze morgen bevestigd. De 28-jarige verdediger zou Leicester City verlaten en naar West Ham United trekken. Intussen is er echter een kink in de kabel gekomen. West Ham heeft een andere opportuniteit gevonden en wil die eerst verkennen. Voor Faes is dat natuurlijk een hele slag en hij bekijkt zijn verdere opties.