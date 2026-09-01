Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder
Foto: © photonews
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Lierse SK heeft zich neergelegd bij de minnelijke schikking die Bryan Smeets kreeg opgelegd. De Nederlandse middenvelder kreeg na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Seraing een schorsing van één wedstrijd effectief en één wedstrijd voorwaardelijk opgelegd.

Smeets beleefde zondag in Seraing een wedstrijd om snel te vergeten. Eerst ging hij in de fout met balverlies, waarna Seraing een hoekschop kreeg waaruit de thuisploeg de score opende. Amper twintig minuten later werd de situatie voor de Nederlander nog een pak vervelender.

Rode kaart na tussenkomst VAR

Scheidsrechter Loockx trok aanvankelijk een gele kaart voor de middenvelder. Na een ingreep van de Luikenaars en een nieuwe beoordeling van de situatie kwam de arbiter echter terug op zijn beslissing.

Aanvankelijk oordeelde Loockx dat Smeets zijn tegenstander met de tip van zijn schoen had geraakt. Op de beelden werd echter duidelijk dat de zool van zijn voet de tegenstander raakte. De rode kaart bleef uiteindelijk overeind.

Smeets werd wel vrijgepleit van de intentie om zijn tegenstander bewust te blesseren. Toch was zijn wedstrijd daarmee na amper twintig minuten voorbij.

Lierse legt zich neer bij straf

Lierse heeft volgens Het Nieuwsblad ondertussen beslist om de voorgestelde minnelijke schikking te aanvaarden. Smeets krijgt één speeldag effectieve schorsing en één voorwaardelijke speeldag.

De middenvelder mist daardoor de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Luik. Een week later kan hij wel opnieuw in actie komen. Dat is meteen een belangrijke wedstrijd, want dan staat de derby tegen Beerschot op het programma.

Ervaring in binnen- en buitenland

De Nederlander streek deze zomer neer bij Lierse en bracht heel wat ervaring mee. Smeets begon zijn professionele carrière bij MVV Maastricht, waar hij tussen 2009 en 2015 onder contract stond.

Hij kwam onder meer uit voor De Graafschap en Sparta Rotterdam. Bij Sparta verzamelde hij meer dan zeventig wedstrijden, waarin hij tien keer scoorde en dertien assists leverde.

In januari 2022 maakte Smeets de overstap naar België. Hij verdedigde achtereenvolgens de kleuren van Lommel en RWDM. In de Challenger Pro League kwam hij in totaal 24 keer in actie en was hij goed voor acht assists.

Ruim 440 wedstrijden op de teller

Smeets heeft ondertussen een bijzonder ruime ervaring opgebouwd. De middenvelder zit inmiddels aan meer dan 440 wedstrijden in zijn carrière en scoorde daarin ongeveer zeventig keer.

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