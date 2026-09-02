530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
530 miljoen euro (!) well spent? Manchester City gooit met geld om... deze twee héél duidelijke redenen
Foto: © photonews
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Manchester City is aan het hoofdstuk post-Pep Guardiola begonnen. Enzo Maresca moet de erfenis van de Catalaanse grootmeester voortzetten. Al heeft zijn nieuwe club hem wél een handje geholpen.

Enzo Maresca heeft héél grote schoenen te vullen. Pep Guardiola stond tussen 2016 en medio 2026 aan het roer bij Manchester City. In die tijdspanne van tien jaar wonnen The Citizens maar liefst tien prijzen. En het moet gezegd: dat is voor een héél groot deel van de verdienste van de succescoach.

Een greep - we gaan de volledige lijst hier niet overpennen - uit die gedeelde prijzenkast van Guardiola en Manchester City: zes landstitels, drie eindoverwinningen in de FA Cup, één Beker met de Grote Oren, één Europese Supercup, één FIFA Club World Cup,… 

Maresca Enzo
© photonews

Met Maresca heeft Manchester City alvast een nieuwe coach die de filosofie van Guardiola zal voortzetten. Al is Manchester City post-Guardiola tegelijkertijd een elftal dat er helemaal anders uitziet. 

The Citizens haalden tijdens de voorbije zomermercato maar liefst negen versterkingen naar het Etihad Stadium. En er werd op geen eurocent - of pondje in het Britse geval - meer of minder gekeken. 

Manchester City gaf deze zomer 530 miljoen euro (!) uit aan inkomende transfers

Meer zelfs: met een totaal van 530 miljoen euro (!) gaf geen enkele club deze zomer meer geld uit dan Manchester City. The Citizens deden er werkelijk alles aan om Maresca op zijn wenken te bedienen én zijn wensspelers binnen te halen. 

Manchester City betaalde 146 miljoen aan Chelsea FC om Enzo Fernandez binnen te halen, Elliot Anderson kostte dan weer 135 miljoen euro. Nog eentje om het af te leren? The Citizens hadden 95 miljoen euro veil voor Ayyoub Bouaddi.

Extra druk op de schouders van Enzo Maresca

Het zorgt er onrechtstreeks voor dat Maresca extra druk op de schouders krijgt. Kan de nieuwe coach anders dan een titel winnen met zo'n selectie? Bovendien zit de druk na enkele seizoenen zonder hoofdprijs al op de ketel. 

Voor de duidelijkheid: er zijn voor een club van de grootte van Manchester City slechts twee hoofdprijzen: de Premier League en de Champions League. Het is respectievelijk twee en drie seizoenen geleden dat The Citizens zegevierden in de genoemde competities.

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