In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf?

Standard Luik heeft op de slotdagen van de zomermercato nog stevig geschaafd aan zijn aanvallende kern. De Rouches zagen twee spitsen vertrekken en haalden met Andi Zeqiri een oude bekende terug naar Sclessin. Tenzij er op het laatste moment nog een verrassende aanbieding binnenloopt, lijkt sportief directeur Marc Wilmots daarmee klaar voor deze transferperiode.

Thomas Henry verlost Standard van zwaar contract

De Luikenaars hoopten al een tijd op een oplossing voor Thomas Henry, en die is er nu ook gekomen. De Franse spits heeft zijn contract laten ontbinden en trekt naar Reggiana in de Italiaanse Serie C.

Henry groeide uit tot een van de grootste ontgoochelingen sinds Wilmots als sportief directeur aan de slag ging. De voormalige aanvaller van OH Leuven begon nochtans degelijk, met twee doelpunten en een assist in zijn eerste drie wedstrijden. Daarna verdween hij steeds meer uit beeld. Hij botste met een deel van de aanhang en kwam uiteindelijk nog nauwelijks aan spelen toe.

Voor Standard betekent zijn vertrek ook financieel een opluchting. De club bespaart het laatste contractjaar van Henry, goed voor meer dan 500.000 euro. De targetspits was dicht bij een overgang naar het Griekse Panetolikos, maar die deal sprong af nadat de Grieken op het einde nog aan de gemaakte afspraken wilden sleutelen. In Italië hoopt de Fransman zijn loopbaan af te ronden.

Ayensa blijft ondanks Turkse interesse

Met Dennis Ayensa houdt Standard wel een fysiek sterke centrumspits in de kern. De Spanjaard stond zelf dicht bij een vertrek naar Turkije en kon de club deze zomer eveneens verlaten.

Zijn doelpunt op het veld van OH Leuven en vooral zijn houding nadat die transfer afketste, deden Standard echter van mening veranderen. De Luikenaars besloten in de laatste uren van de mercato geen nieuw akkoord te zoeken. Ayensa biedt coach Vincent Euvrard een ander profiel dan de meeste andere aanvallers: hij kan een bal bijhouden, combineren met de rug naar doel en ploegmaats in stelling brengen.





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Nkada vertrekt zonder financieel verlies

Ook Timothé Nkada verlaat Sclessin. De 27-jarige aanvaller trekt naar ESTAC Troyes, dat aan de financiële verwachtingen van Standard tegemoetkwam.

Nkada leek tijdens de voorbereiding te rekenen op een hoofdrol, maar zijn aanpak viel niet in goede aarde bij Euvrard en Wilmots. De spits werd meermaals op zijn houding gewezen, zonder dat daar volgens de club de gewenste reactie op volgde. In plaats van te knokken voor zijn plaats, ging hij op zoek naar een uitweg. Een terugkeer naar de Franse Ligue 2 zag hij evenwel niet zitten.

Troyes neemt Nkada eerst voor een vergoeding op huurbasis over en bedong een aankoopoptie van 1,8 miljoen euro. Standard betaalde vorige zomer zelf net geen twee miljoen euro aan Rodez. Sportief zal er in Luik wellicht ontgoocheling blijven over een dossier dat veel meer had kunnen opleveren, maar financieel houdt de club er geen verlies aan over.

Andi Zeqiri terug in Luik, maar nog zonder wedstrijdritme

Het vertrek van Nkada maakte ruimte voor de terugkeer van Andi Zeqiri. De Zwitserse aanvaller keert voor één seizoen terug naar Standard, dat ook een aankoopoptie van enkele honderdduizenden euro's in de overeenkomst liet opnemen.

Zeqiri had zijn medische tests al eerder afgewerkt en wachtte enkel nog op groen licht voor de afronding van zijn transfer. Zijn terugkeer zal veel supporters plezieren. Tijdens zijn vorige passage maakte hij tien goals voor de Rouches, al kwamen vijf daarvan vanop de strafschopstip.

Toch zal de Luikse achterban geduld moeten opbrengen. Zeqiri speelde al maanden niet meer in Polen en zat ook voor zijn eerste komst naar Standard bij Racing Genk zonder veel speelminuten. De spits begint dus met een duidelijke fysieke achterstand en moet eerst opnieuw wedstrijdritme opdoen.

Een hereniging met Ayensa klinkt aantrekkelijk, aangezien beide spelers elkaar al goed kennen, maar die tandem zal niet meteen in zijn beste vorm te zien zijn. Zeqiri moet eerst opnieuw klaar geraken voor de intensiteit van de competitie.

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Euvrard heeft verschillende opties in de aanval

Vincent Euvrard beschikt na deze transferbewegingen over behoorlijk wat keuzes voorin. Dat ondervindt ook Bruny Nsimba. De aanvaller geniet vertrouwen van zijn trainer, maar kreeg voorlopig slechts een halfuur officiële speeltijd. Wie minuten wil maken bij Standard, zal meteen topfit moeten zijn.

Ayensa onderscheidt zich door zijn spel als aanspeelpunt, zijn kopspel en zijn vermogen om ballen door te laten lopen. Nsimba, Zeqiri en Bernard Nguene zijn dan weer spitsen die graag in de diepte worden gestuurd. Zij zoeken sneller zelf het doel op wanneer ze de bal ontvangen, maar betrekken hun ploegmaats doorgaans minder in het spel.

Kan Standard meedoen voor Europees voetbal?

Die gelijkenissen tussen enkele aanvallers vormen geen groot probleem voor Euvrard, die meestal met één diepe spits speelt. Alleen wanneer Standard in de tweede helft een achterstand moet ophalen, kiest de coach sneller voor extra offensieve pionnen.

De trainer kan dus naargelang de wedstrijd kiezen: een snelle aanvaller die achter de defensie duikt, of Ayensa als targetman die ballen kan vasthouden en spelers als Drammeh en Abid kan lanceren. Met de komst van Zeqiri sluit Wilmots de zomermercato af met een transfer die ook emotioneel goed ligt bij de Luikse supporters.

Standard lijkt ook Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet en de andere begeerde spelers aan boord te houden, tenzij er alsnog een fors bod komt uit een competitie buiten de Europese top vijf.

In aanvallend opzicht lijken de Rouches voldoende gewapend om mee te dingen naar de Europese plaatsen. Achterin blijft er wel werk aan de winkel. Ondanks de clean sheet tegen RAAL maakte Standard defensief nog geen overtuigende indruk dit seizoen. Als de club echt op een plaats in de top vijf van de Jupiler Pro League mikt, zal die organisatie zonder bal snel beter moeten worden.