Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen
Foto: © photonews
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Anderlecht is nog niet helemaal klaar op de transfermarkt. Terwijl Ilias Koutsoupias en Romeo Amane op weg zijn naar Brussel, blijft Antoine Sibierski ook achterin naar een oplossing zoeken. De sportief directeur wil in de sloturen van de mercato nog een centrale verdediger aan de selectie toevoegen.

Die zoektocht komt niet uit het niets. De spoeling achterin is dun en Anderlecht kan zich weinig blessures veroorloven. Met Guilian Biancone en Léo Pétrot beschikt Vitor Bruno over twee ervaren opties, maar daarachter is de keuze een stuk beperkter.

Blessure van Lucas Hey speelt mee

Vooral de situatie van Lucas Hey zorgt voor extra vraagtekens. De Deen, die in 2025 overkwam van FC Nordsjælland, is momenteel geblesseerd en lijkt bovendien niet langer helemaal zeker van zijn plaats binnen de sportieve plannen.

Dat maakt de nood aan extra concurrentie centraal achterin groter. Anderlecht wil niet in een situatie terechtkomen waarin één blessure of schorsing meteen voor een gebrek aan ervaring zorgt. De jonge verdedigers binnen de kern kunnen op termijn hun kans krijgen, maar de Brusselse club lijkt liever nog een extra zekerheid binnen te halen.

Dat past ook bij de manier waarop Sibierski de huidige mercato benadert. De Fransman probeert de selectie niet alleen kwalitatief, maar vooral ook evenwichtiger te maken. Na een aantal vertrekken wordt daarom op verschillende posities naar versterking gekeken.

Amane en Koutsoupias moeten middenveld versterken

Op het middenveld lijkt Anderlecht intussen wel dicht bij een oplossing. Romeo Amane moet vanuit Rapid Wien extra duelkracht en fysieke aanwezigheid brengen. Voor de Ivoriaan zou een bedrag van ongeveer zes miljoen euro worden neergeteld.

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Daarnaast komt ook Ilias Koutsoupias erbij. De 25-jarige Griek moet Vitor Bruno meer mogelijkheden geven op het middenveld en voor extra rotatie zorgen. De dubbele versterking is niet onbelangrijk na de manier waarop Anderlecht tijdens de 3-0-nederlaag tegen Union fysiek werd afgetroefd.

Sibierski heeft de voorbije dagen bovendien werk gemaakt van de afslanking van de kern. Moussa N'Diaye trok op huurbasis naar Werder Bremen, terwijl Cédric Hatenboer definitief naar Sparta Rotterdam vertrok. Daardoor kwam er opnieuw ruimte voor nieuwe gezichten.

Arnau Comas was eerder een piste

Anderlecht keek eerder al naar Arnau Comas als mogelijke oplossing voor het centrum van de defensie. De verdediger van Deportivo La Coruña bleek uiteindelijk geen haalbare piste. Comas gaf de voorkeur aan een langer verblijf in Spanje en wilde daar voor zijn plaats blijven vechten.

Sibierski moet daardoor in de sloturen van de mercato een alternatief vinden. De tijd begint te dringen, maar de prioriteit is duidelijk: Anderlecht wil het middenveld versterken én voorkomen dat de centrale verdediging bij de eerste tegenslag meteen onder druk komt te staan.

De komst van Amane en Koutsoupias hoeft dan ook niet het einde van de transferactiviteiten te betekenen. Als Sibierski nog een verdediger vindt die zowel sportief als financieel binnen het plaatje past, lijkt Anderlecht klaar om ook dat laatste vraagteken weg te werken.

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