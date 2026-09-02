Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 5 reacties
Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht en Majeed Ashimeru gaan per direct uit elkaar. De Brusselse club heeft de samenwerking met de 28-jarige middenvelder in onderling overleg beëindigd. Zijn contract liep oorspronkelijk nog tot de zomer van 2027, maar beide partijen hebben nu beslist om daar vroegtijdig een einde aan te maken.

Daarmee komt een einde aan een periode van ruim vijf jaar waarin Ashimeru geregeld zijn kwaliteiten liet zien, maar nooit helemaal kon uitgroeien tot een onbetwiste titularis. De Ghanees kwam in januari 2021 aanvankelijk op huurbasis over van Red Bull Salzburg en werd enkele maanden later definitief vastgelegd.

Van Salzburg naar het Lotto Park

Ashimeru was opgeleid bij WAFA in Ghana en maakte vervolgens deel uit van het Red Bull-netwerk. In Oostenrijk werd hij uitgeleend aan onder meer Austria Lustenau, Wolfsberger en FC St. Gallen. Bij Salzburg verzamelde hij bovendien Europese ervaring en speelde hij onder meer in de Champions League.

Bij Anderlecht kende hij zijn beste periode in 2021/22 en 2022/23. In die seizoenen was hij regelmatig basisspeler en combineerde hij zijn dynamiek met technische kwaliteiten. Over zijn volledige periode bij de Brusselaars kwam hij in de competitie tot bijna honderd wedstrijden en zeven doelpunten.

Toch werd zijn verblijf ook gekenmerkt door blessures. Vooral in het seizoen 2023/24 kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Ook daarna slaagde hij er niet meer in om zich structureel in de basis te spelen.

Ook uitleenbeurt aan La Louvière bracht geen vervolg

Afgelopen winter koos Anderlecht ervoor om Ashimeru tijdelijk onder te brengen bij promovendus RAAL La Louvière. Daar moest de middenvelder opnieuw ritme en vertrouwen opdoen. In totaal kwam hij negen keer in actie voor de Henegouwers.

Lees ook... Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

Na zijn terugkeer naar Anderlecht veranderde zijn situatie echter niet fundamenteel. Ashimeru keerde deze zomer terug naar Brussel, maar mocht niet meer meetrainen met de A-kern.

Met de contractontbinding komt daar nu duidelijkheid over. Ashimeru is transfervrij en kan dus op zoek naar een nieuwe club. Voor Anderlecht betekent zijn vertrek opnieuw een dossier dat de club van de loonlijst kan schrappen.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Kortrijk
Majeed Ashimeru

Meer nieuws

Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

12:30
1
Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

12:00
Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

14:00
1
OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

16:30
Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

16:14
2
OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

17:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

14:14
23
UPDATE: Ondanks terugkeer Brughmans naar Genk: Limburgers hebben akkoord met nieuwe doelman

UPDATE: Ondanks terugkeer Brughmans naar Genk: Limburgers hebben akkoord met nieuwe doelman

16:19
7
Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

15:00
Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

16:00
2
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

15:29
1
Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

15:10
UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

15:12
OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

14:20
2
Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

13:44
4
In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf? Analyse

In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf?

13:30
1
Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

14:00
LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

12:20
OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

12:40
De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

13:00
1
Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

11:01
5
📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

11:30
12
📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

10:30
3
Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

10:00
3
KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

09:15
3
📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

08:20
‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

08:00
📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

07:30
2
📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

07:00
9
KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

22:30
2
Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken Analyse

Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken

22:00
47
DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

23:00
BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

01/09
8
Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

22:45
1
Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

21:00
10
KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

20:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af TRIKKE TRIKKE over UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand TIGERMANIA TIGERMANIA over OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton TRIKKE TRIKKE over Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler TRIKKE TRIKKE over Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon cooky cooky over Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde .. .. over 📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct Stigo12 Stigo12 over Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved