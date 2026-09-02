Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

Anderlecht en Majeed Ashimeru gaan per direct uit elkaar. De Brusselse club heeft de samenwerking met de 28-jarige middenvelder in onderling overleg beëindigd. Zijn contract liep oorspronkelijk nog tot de zomer van 2027, maar beide partijen hebben nu beslist om daar vroegtijdig een einde aan te maken.

Daarmee komt een einde aan een periode van ruim vijf jaar waarin Ashimeru geregeld zijn kwaliteiten liet zien, maar nooit helemaal kon uitgroeien tot een onbetwiste titularis. De Ghanees kwam in januari 2021 aanvankelijk op huurbasis over van Red Bull Salzburg en werd enkele maanden later definitief vastgelegd.

Van Salzburg naar het Lotto Park

Ashimeru was opgeleid bij WAFA in Ghana en maakte vervolgens deel uit van het Red Bull-netwerk. In Oostenrijk werd hij uitgeleend aan onder meer Austria Lustenau, Wolfsberger en FC St. Gallen. Bij Salzburg verzamelde hij bovendien Europese ervaring en speelde hij onder meer in de Champions League.

Bij Anderlecht kende hij zijn beste periode in 2021/22 en 2022/23. In die seizoenen was hij regelmatig basisspeler en combineerde hij zijn dynamiek met technische kwaliteiten. Over zijn volledige periode bij de Brusselaars kwam hij in de competitie tot bijna honderd wedstrijden en zeven doelpunten.

Toch werd zijn verblijf ook gekenmerkt door blessures. Vooral in het seizoen 2023/24 kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Ook daarna slaagde hij er niet meer in om zich structureel in de basis te spelen.

Ook uitleenbeurt aan La Louvière bracht geen vervolg

Afgelopen winter koos Anderlecht ervoor om Ashimeru tijdelijk onder te brengen bij promovendus RAAL La Louvière. Daar moest de middenvelder opnieuw ritme en vertrouwen opdoen. In totaal kwam hij negen keer in actie voor de Henegouwers.



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Na zijn terugkeer naar Anderlecht veranderde zijn situatie echter niet fundamenteel. Ashimeru keerde deze zomer terug naar Brussel, maar mocht niet meer meetrainen met de A-kern.

Met de contractontbinding komt daar nu duidelijkheid over. Ashimeru is transfervrij en kan dus op zoek naar een nieuwe club. Voor Anderlecht betekent zijn vertrek opnieuw een dossier dat de club van de loonlijst kan schrappen.