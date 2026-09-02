Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp haalde verdediger weg bij Barcelona: dit zijn de opvallende transfermodaliteiten
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC heeft Álvaro Cortés definitief weggehaald bij FC Barcelona. De 21-jarige centrale verdediger maakt de overstap naar de Great Old voor een transfersom van 3,5 miljoen euro. Barcelona heeft bovendien belangrijke garanties laten opnemen in de deal, waardoor de Catalanen in de toekomst nog kunnen profiteren van een eventuele doorbraak van hun voormalige talent.

Cortés was al enkele jaren actief bij Barcelona en maakte er de volledige weg door de opleiding. De verdediger kwam in 2021 over van de jeugdopleiding van Real Zaragoza en groeide de voorbije seizoenen uit tot een belangrijke pion bij Barça Atlètic. Vorig seizoen droeg hij zelfs de aanvoerdersband bij het tweede elftal.

Barcelona houdt opties open

De verkoop is voor Barcelona dan ook niet zomaar een definitief afscheid. In de overeenkomst werd een percentage op een toekomstige doorverkoop opgenomen. Als Antwerp Cortés later voor een hoger bedrag van de hand doet, vloeit een deel daarvan opnieuw naar Camp Nou.

Daarnaast heeft Barcelona een terugkoopoptie bedongen. De exacte voorwaarden en het bedrag van die clausule zijn niet bekendgemaakt, maar Barça houdt daarmee de mogelijkheid om Cortés in de toekomst opnieuw aan te trekken indien hij zich in België sterk ontwikkelt.

Dat is niet onlogisch. Cortés geldt in Spanje als een verdediger met potentieel en kreeg in mei van dit jaar zelfs zijn officiële debuut voor het eerste elftal van Barcelona. Hij stond toen 90 minuten op het veld tegen Alavés in La Liga.

Antwerp ziet kans

Voor Antwerp is het vooral een investering in een jonge verdediger die al ervaring heeft opgedaan op een hoog niveau. Cortés is linksvoetig, meet ongeveer 1,90 meter en kan centraal achterin uit de voeten. Hij moet de concurrentie in de defensie verder aanscherpen.

Barcelona liet Cortés uiteindelijk vertrekken omdat er voor hem op korte termijn onvoldoende perspectief was op regelmatige speelminuten in de A-kern. De speler wilde bovendien niet opnieuw een seizoen hoofdzakelijk bij het tweede elftal doorbrengen.

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