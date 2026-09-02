Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

Royal Antwerp FC heeft Xander Dierckx langer aan zich gebonden. De amper 17-jarige middenvelder heeft zijn contract op de Bosuil verlengd tot de zomer van 2028. Daarmee wil de Great Old een van zijn grootste jonge talenten langer aan boord houden.

Dierckx maakte eind november vorig jaar op amper zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Antwerp, meteen in de topper op het veld van Club Brugge. Sindsdien is het snel gegaan voor de Belgische jeugdinternational. In totaal kwam hij inmiddels al 27 keer in actie voor de eerste ploeg.

Van jeugdproduct naar vaste waarde

Dierckx speelt centraal op het middenveld en wordt geroemd om zijn volwassen spel ondanks zijn jonge leeftijd. Hij doorliep een groot deel van zijn opleiding bij Antwerp, nadat hij eerder bij Zwaluwen Olmen en Dessel Sport actief was. Sinds 2017 behoort hij tot de jeugdopleiding van de Great Old.

Xander Dierckx (17) blijft langer op de Bosuil! 🔥



Onze jonge middenvelder heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2028. Dierckx debuteerde negen maanden geleden in het eerste elftal, op het veld van Club Brugge. Sindsdien staat de teller in totaal op 27 wedstrijden. In de… pic.twitter.com/7kX1UAOVuO — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 2, 2026

Vorig seizoen kreeg hij onder meer tijdens de play-offs volop kansen. Zijn eerste en voorlopig enige doelpunt voor Antwerp maakte hij tegen OH Leuven. Ook dit seizoen blijft de tiener nadrukkelijk deel uitmaken van de plannen.

In de huidige competitie verzamelde Dierckx al vier optredens. Tegen KV Kortrijk leverde hij bovendien een assist af. Na twee seizoenen staat hij al op meer dan 1.600 speelminuten voor Antwerp, een opvallend aantal voor een speler die pas zeventien is. En dat zal zeker nog oplopen. Voor Antwerp vertegenwoordigt hij ook een potentiële toptransfer.





Antwerp ziet potentieel

De contractverlenging is dan ook meer dan een formaliteit. Antwerp wil Dierckx de komende jaren verder laten ontwikkelen en hoopt tegelijk de interesse van andere clubs af te houden. Zijn marktwaarde wordt inmiddels al op enkele miljoenen euro geschat.

Voor Dierckx betekent de nieuwe overeenkomst een volgende stap in een opvallende doorbraak. De middenvelder is nog altijd maar zeventien jaar oud, maar heeft nu al een pak ervaring op het hoogste Belgische niveau. Antwerp maakt daarmee duidelijk dat het gelooft dat er nog veel meer in het vat zit voor zijn jonge middenvelder.