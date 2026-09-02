Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

KV Kortrijk trekt met 0 op 9 naar Anderlecht, maar Michiel Jonckheere vindt dat die puntenloze start geen correcte afspiegeling is. Volgens de coach ligt één probleem aan de basis: KVK creëert kansen, maar maakt ze onvoldoende af.

Het klassement vertelt niet het hele verhaal

Drie wedstrijden, nul punten. Op papier is de start van KV Kortrijk dus bijzonder zorgwekkend. Toch ziet coach Michiel Jonckheere het anders. De prestaties tegen Antwerp en Charleroi geven hem vertrouwen, al blijft het gebrek aan rendement voor de Veekaa een pijnlijke vaststelling.

“We hadden op basis van het spel tegen Antwerp en Charleroi onze thuismatchen kunnen winnen, maar we waren niet efficiënt”, legt Jonckheere uit op de officiële website van KV Kortrijk. De trainer is ervan overtuigd dat zijn ploeg al minstens enkele punten meer had moeten hebben.

Gemiste kansen blijven KVK achtervolgen

Vooral tegen Antwerp liet Kortrijk volgens Jonckheere een uitgelezen mogelijkheid liggen. De West-Vlamingen kregen voldoende kansen om de wedstrijd naar hun hand te zetten, maar verzuimden die af te werken.

Ook tegen Charleroi bleef de efficiëntie achterwege. Bij een 1-1-stand zag Jonckheere mogelijkheden om door te drukken en de wedstrijd alsnog te winnen. “We moesten minstens 4 punten hebben”, stelt de coach. “Tegen Antwerp hadden we altijd moeten winnen als we de helft van onze kansen maar hadden afgemaakt.”

Dat gebrek aan efficiëntie begint stilaan zwaar te wegen. Jonckheere benadrukt wel dat hij zijn spelers niets verwijt. Een gemiste kans is volgens hem nu eenmaal geen bewuste keuze.



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Twee zware opdrachten in vier dagen

Veel tijd om te treuren is er niet. Door een wijziging in de kalender staat KVK voor twee belangrijke wedstrijden in amper vier dagen. Eerst wacht donderdagavond de verplaatsing naar Anderlecht, waarna opnieuw een zware opdracht volgt.

De druk is groot, maar Jonckheere weigert excuses te zoeken. “Ook op Anderlecht moeten wij onze kans gaan”, klinkt het strijdvaardig. KVK moet in het Lotto Park wel rekening houden een belangrijke afwezige. Matthew Anderson blijft ongeveer een maand aan de kant met een knieblessure. Suf Podgoreanu komt daarentegen dichter bij zijn beste niveau en mocht tegen Charleroi al invallen.

Nieuwe Sloveen krijgt meteen kans

Er is ook goed nieuws voor Jonckheere. Rok Storman trainde dinsdag voor het eerst mee en behoort meteen tot de selectie. De 21-jarige Sloveense middenvelder komt uit de Tsjechische competitie en kan op verschillende posities op het middenveld uit de voeten.

“Hij liet een goede indruk tijdens de eerste training”, zegt Jonckheere. “Hij is goed aan de bal en kan laag en hoog op het middenveld spelen.” Voor Kortrijk wordt het donderdag vooral zaak om de kansen die zich ongetwijfeld zullen aandienen eindelijk om te zetten in doelpunten.