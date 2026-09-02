De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed
Foto: © photonews
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Wat een gewone transferdag had moeten worden, draaide voor Malick Fofana uit op een ware rollercoaster. De Rode Duivel stond dinsdagavond uiteindelijk onder contract bij Sunderland, maar de weg daarheen was bijzonder hobbelig. In enkele uren tijd verschoof zijn toekomst meermaals van richting.

Fofana wilde Lyon deze zomer verlaten en had zijn zinnen gezet op een avontuur in de Premier League. Arsenal was lange tijd zijn favoriete bestemming. De interesse van de Gunners sprak hem het meest aan, maar een akkoord met Lyon bleef uit. De Franse club wilde immers een bedrag in de buurt van 40 miljoen euro ontvangen voor zijn 21-jarige aanvaller.

Andere opties verdwenen ondertussen één voor één van tafel. Hull City en Fenerbahçe konden Fofana niet overtuigen. Sunderland bleef wel doorduwen en toonde zich bereid om ver te gaan om Lyon tevreden te stellen. Daardoor leek de Engelse promovendus plots de beste uitgangspositie te hebben.

Van Sunderland naar Londen

Toch was de deal daarmee allesbehalve beklonken. Terwijl Sunderland zijn voorstel verder aanscherpte, meldde ook Crystal Palace zich nadrukkelijk. De Londense club beschikte bovendien over een troef die verder ging dan alleen financiële voorwaarden: Pierre Sage.

De voormalige trainer van Fofana bij Lyon is inmiddels actief bij Palace en probeerde zijn ex-speler persoonlijk te overtuigen. Voor Fofana ontstond daardoor een nieuwe twijfel. Waar hij eerder richting Sunderland leek te vertrekken, kwam plots ook een overgang naar Londen serieus in beeld.

Er werd zelfs rekening gehouden met een nieuwe verplaatsing. De entourage van Fofana maakte zich klaar voor een mogelijke vlucht richting Londen. De bestemming van de Belgische international lag opnieuw helemaal open.

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Sunderland slaat opnieuw toe

Sunderland weigerde zich echter gewonnen te geven. De club verhoogde zijn bod en maakte het financiële plaatje aantrekkelijker voor zowel Lyon als de entourage van Fofana. Daarmee werd opnieuw druk gezet op de beslissing.

De aanvaller nam uiteindelijk uitgebreid de tijd om zijn opties af te wegen. Pas in de avond kwam er duidelijkheid. Na gesprekken met de clubleiding van Sunderland viel de keuze alsnog op de Black Cats.

Fofana legde zijn medische testen uiteindelijk af in Lyon. Dat was een opvallende oplossing, aangezien er nauwelijks nog tijd was om de transfer op de traditionele manier af te ronden. De nodige documenten werden vervolgens elektronisch ondertekend.

Sunderland betaalt naar verluidt ongeveer 40 miljoen euro voor de Rode Duivel. Fofana tekent voor vijf seizoenen en begint daarmee aan een nieuw hoofdstuk in Engeland. Bij Sunderland wacht hem onder meer een weerzien met Thomas Meunier.

Ook Lukebakio betrokken bij de chaos

De transfer van Fofana had ondertussen ook gevolgen voor een andere Rode Duivel. Sunderland hield rekening met de mogelijkheid dat de deal alsnog zou afspringen en had daarom Dodi Lukebakio als alternatief in het vizier.

Er was zelfs een concreet plan om de Benfica-aanvaller naar Engeland te brengen. Een privéjet stond klaar in Portugal, maar uiteindelijk hoefde Lukebakio nergens naartoe. Hij bleef in Lissabon nadat Fofana zijn keuze voor Sunderland had gemaakt.

Ook Lyon moest op het laatste moment schakelen. De Franse club wilde met Keito Nakamura een nieuwe aanvaller aantrekken en haalde de Japanner naar Frankrijk voor zijn medische testen. Door de timing dreigde die transfer echter buiten de normale registratieprocedure te vallen.

Zo werd de transfer van Fofana uiteindelijk het middelpunt van een kettingreactie waarin verschillende clubs, spelers en privéjets betrokken waren. De Rode Duivel begon de dag met Arsenal als droomscenario, flirtte met Crystal Palace en eindigde uiteindelijk bij Sunderland. Een transfer die pas helemaal op het einde van de mercato zijn definitieve bestemming kreeg.

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