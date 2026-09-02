Eindelijk duidelijkheid: Rode Duivel Nicolas Raskin heeft nieuwe club, maar wordt eerst gehuurd

Nicolas Raskin heeft op de valreep dan toch zijn transfer te pakken. De Rode Duivel verlaat Rangers en zet zijn carrière voort bij Beşiktaş. De middenvelder trekt naar Istanbul op huurbasis, waarbij de Turkse topclub een aankoopoptie heeft.

Voor Raskin komt daarmee een einde aan een periode waarin zijn toekomst bij Rangers lange tijd onzeker was. De Luikenaar had al eerder aangegeven klaar te zijn voor een volgende stap en werd de voorbije maanden aan verschillende clubs gelinkt. Beşiktaş bleef uiteindelijk het meest concreet.

Van Rangers naar Istanbul

Raskin maakte in januari 2023 de overstap van Standard naar Rangers en groeide in Schotland uit tot een belangrijke speler. Hij verzamelde er inmiddels een indrukwekkend aantal wedstrijden en schopte het ondertussen ook tot vaste waarde bij de Rode Duivels.

Een transfer leek deze zomer lange tijd logisch. Raskin genoot belangstelling vanuit verschillende Europese competities, maar een akkoord bleef uit. Villarreal werd bijvoorbeeld nadrukkelijk genoemd, terwijl ook andere clubs zijn situatie in de gaten hielden.

Uiteindelijk is het dus Beşiktaş dat met de middenvelder aan de haal gaat. De Turkse club was al langer geïnteresseerd in Raskin en slaagt er nu alsnog in om hem naar Istanbul te halen.

Nieuwe stap in carrière

De overstap naar Beşiktaş betekent voor Raskin een nieuwe omgeving én een nieuwe competitie. In Istanbul wordt veel van hem verwacht. De Belgische middenvelder moet er extra dynamiek en werkkracht op het middenveld brengen.





Voor Rangers is het vertrek eveneens belangrijk. De Schotse club wilde aanvankelijk een stevige transfersom ontvangen voor zijn sterkhouder, maar kiest nu voor een constructie waarbij Beşiktaş hem eerst huurt. De aankoopoptie geeft de Turken de mogelijkheid om Raskin daarna definitief vast te leggen.

Raskin krijgt eindelijk duidelijkheid

Voor de Rode Duivel komt er zo vooral duidelijkheid na een zomer vol transfergeruchten. Raskin kan zich nu volledig op zijn nieuwe uitdaging richten en proberen om zich ook bij Beşiktaş tot een belangrijke pion te ontwikkelen.

De transfer naar Istanbul is bovendien een nieuwe stap in een carrière die de voorbije jaren snel is geëvolueerd. Van Standard ging het naar Rangers, waar hij zich opwerkte tot international. Nu krijgt hij de kans om zich te bewijzen in de Süper Lig.