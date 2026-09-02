En opeens is een voormalige Golden Boy helemaal gratis en voor niets op te pikken. Wie durft de gok te wagen?

En plots is Renato Sanches transfervrij op te halen. PSG heeft het contract van het voormalige toptalent verbroken. Welke club kan de 29-jarige middenvelder herlanceren?

Renato Sanches was in 2016 the next big thing. Op 18-jarige leeftijd brak de middenvelder door bij SL Benfica. Het goudhaantje werd als basisspeler kampioen van Portugal én Europees kampioen met de Portugese nationale ploeg.

Was dat nog niet genoeg om hem te laten zweven? In datzelfde jaar won Sanches eveneens de Golden Boy Award. Bayern München gooide prompt 35 miljoen euro op tafel om hem naar Beieren te halen.

Landskampioen in Portugal, Europees kampioen met Portugal en... Golden Boy Award

Sanches kon de torenhoge verwachtingen in Duitsland nooit helemaal inlossen. Via Swansea City en Lille OSC kwam hij bij PSG terecht. Maar ook in Parijs slaagde de 32-voudig Portugees international er niet in om die laatste stap in zijn ontwikkeling te zetten.

PSG verhuurde Sanches de voorbije seizoenen aan AS Roma, SL Benfica en Panathinaikos FC. We vallen in herhaling, maar eenzelfde verhaal in Italië, Portugal en Griekenland. De Portugees slaagde er nergens in om zijn niveau uit 2016 te evenaren.

Van hét goudhaantje naar... werkloze speler

De marktwaarde van Sanches is volgens Transfermarkt ondertussen gekelderd naar amper twee miljoen euro. En Sanches heeft zelfs geen plaats meer in de B-kern of C-kern van PSG.





Het contract van de Portugees bij PSG - de overeenkomst liep tot het einde van het seizoen - is ondertussen in onderling overleg ontbonden. Op die manier is Sanches vrij om een nieuwe kans te grijpen bij een nieuwe club.

Al staan de clubs allesbehalve in de rij voor het gevallen supertalent. Ipswich Town en Hull City informeerden, maar de interesse van beide clubs werd nooit concreet.

Union Berlin en SC Braga draaien nog rondjes op de geruchtenmolen. Al is Sanches er nergens eerste keuze. En dan nog een vraag die minstens even belangrijk is: is de Portugees bereid om in te leveren op zijn loon?