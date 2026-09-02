Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 19 reacties
Heeft Sibierski alternatief voor Santi Garcia beet? 'Anderlecht hoest miljoenen op voor Rangers-middenvelder'
Foto: © photonews
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Antoine Sibierski is nog steeds op zoek naar een creatieve middenvelder. En de sportief directeur van RSC Anderlecht lijkt beet te hebben. RSC Anderlecht staat héél dichtbij een akkoord met Rangers FC over de transfer van Thelo Aasgaard.

Santi Garcia leek de voorbije dagen de nieuwe creatieve middenvelder van RSC Anderlecht te worden. De Belgische recordkampioen had zelfs een mondeling akkoord met de 25-jarige Spanjaard. 

Gil Vincente hield het been echter stijf. Anderlecht was bereid om acht miljoen euro te betalen voor Garcia. De Portugese middenmoter weigerde een transferbedrag van minder dan tien miljoen euro te accepteren.

RSC Anderlecht betaalt zeven miljoen euro voor Thelo Aasgaard

Antoine Sibierski trok ondertussen de stekker uit de onderhandelingen en richtte de blik op een alternatief. The Scottish Sun weet dat Anderlecht en Rangers FC een akkoord naderen over de transfer van Thelo Aasgaard.

De 24-jarige Noor - leuk detail: Aasgaard zag het levenslicht in Liverpool - is een dynamische nummer tien met veel loopvermogen én scorend vermogen. Anderlecht betaalt naar verluidt zeven miljoen euro om hem naar Brussel te halen. 

Haalt RSC Anderlecht twee extra middenvelders op één dag?


Eerder vandaag versterkte Anderlecht het middenveld al met Romeo Amane. Het profiel van de 23-jarige Ivoriaan is niet te vergelijken met Aasgaard. Eerstgenoemde moet ervoor zorgen dat het paars-witte middenveld in de toekomst niét meer weggespeeld wordt.

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Rangers FC
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