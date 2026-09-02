'Leander Dendoncker heeft een nieuwe club en maakt een keuze die niemand had zien aankomen'

De toekomst van Leander Dendoncker ligt in... Kroatië. De middenvelder gaat aan de slag bij Hajduk Split. De deal is zo goed als rond en wordt héél snel gecommuniceerd door zijn nieuwe club.

Leander Dendoncker zet zijn carrière voort in... Kroatië. De 31-jarige middenvelder gaat voor Hajduk Split voetballen.

En dat is een héél opmerkelijke keuze. De Kroatische topclub pikt Dendoncker gratis op. Momenteel kennen we nog geen details over het contract.

Leander Dendoncker gaat zijn carrière herlanceren in... Kroatië

De Kroatische media melden dat Dendoncker inmiddels is geregistreerd bij de Kroatische voetbalbond. Al heeft Split zijn komst nog niet wereldkundig gemaakt.

Bili - zo luidt de bijnaam van Split - hoopt met Dendoncker extra gewapend te zijn om Dinamo Zagreb het vuur aan de schenen te leggen. Hajduk wacht namelijk al héél lang op een nieuwe titel.

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Met achttien titels is Split nog steeds één van de historische topclubs in Kroatië. De club staat echter al sinds 2005 - toen vierden ze het laatste kampioenschap - in de schaduw van de rivalen uit de hoofdstad.





Ook Dendoncker wil zich héél graag bewijzen. De voorbije seizoenen werd de 32-voudig Rode Duivel door Aston Villa achtereenvolgens verhuurd aan SSC Napoli, RSC Anderlecht en Real Oviedo.

Uitgelezen kans, weg van de schijnwerpers

In Italië, Spanje én in Brussel slaagde Dendoncker er niet in om te overtuigen. In Kroatië krijgt de middenvelder een uitgelezen kans om zich - weg van de schijnwerpers weliswaar - opnieuw te tonen.