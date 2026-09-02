Live. Transfernieuws 2/9:‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’

Redactie
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Live. Transfernieuws 2/9:‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

Mohammed Fuseini zet zijn carrière tijdelijk voort in Engeland. De 24-jarige aanvaller van Union Sint-Gillis wordt voor een volledig seizoen uitgeleend aan Derby County, dat op de slotdag van de transferperiode toesloeg. (Lees meer)

Bjorn Vandenabeele

‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’

Anderlecht heeft volgens transferexpert Gianluca Di Marzio een akkoord bereikt over de komst van Ilias Koutsoupias. De 25-jarige Griekse middenvelder zou Frosinone verlaten en de volgende versterking van paars-wit worden. Daarmee schakelt Anderlecht snel nadat de deal met Santi Garcia afsprong.

Koutsoupias speelde vorig seizoen een belangrijke rol bij Frosinone in de Serie B. De centrale middenvelder kwam er tot acht doelpunten en vier assists en hielp zijn ploeg mee aan promotie naar de Serie A. Volgens de huidige berichtgeving zouden de medische tests al gepland zijn.

Anderlecht haalt middenvelder uit Italië

Volgens Di Marzio heeft Anderlecht de transfer van Koutsoupias inmiddels afgerond. De precieze constructie van de deal is voorlopig nog niet bekend. Zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro. Na de komst van Oleg Reabciuk lijkt paars-wit vooral nog op zoek naar een centrale verdediger.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL KRC Genk maakt details rond deal met Sadick bekend

Mujaid Sadick zet zijn carrière tijdelijk voort in Spanje. De 26-jarige verdediger verlaat KRC Genk op huurbasis voor Rayo Vallecano, waar hij opnieuw in La Liga aan de slag gaat. In de deal staat ook een aankoopoptie.

Terug naar Spanje

Sadick keert daarmee terug naar zijn geboorteland. De verdediger werd opgeleid bij Deportivo La Coruña en maakte daar al op jonge leeftijd zijn debuut in de Primera División. In 2021 haalde Genk hem naar België, waarna hij uitgroeide tot een vaste waarde in de Limburgse defensie.

Na vijf seizoenen en 166 wedstrijden voor Genk was zijn situatie inmiddels veranderd. Sadick maakte geen deel meer uit van de plannen voor de A-kern en zocht naar een nieuwe uitdaging. Rayo Vallecano biedt hem nu de mogelijkheid om zich opnieuw op het hoogste Spaanse niveau te bewijzen.

Aankoopoptie opgenomen

De uitleenbeurt loopt tot het einde van het seizoen. Genk bevestigt dat Rayo ook een niet-verplichte aankoopoptie heeft bedongen. De Limburgers houden daardoor voorlopig controle over de toekomst van de verdediger, die bij Genk nog tot 2028 onder contract ligt

 

📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

Lucca Brughmans maakt op amper 18-jarige leeftijd een spectaculaire transfer. Liverpool heeft de Belgische doelman vastgelegd, maar laat hem voorlopig nog in Genk rijpen. Een opmerkelijke constructie voor een keeper die pas recent zijn grote doorbraak kende. (Lees meer)

📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

Malick Fofana leek dinsdagmorgen op weg naar Sunderland, maar een telefoontje van Crystal Palace gooide de hele deal overhoop. Wat volgde, was een waanzinnige biedstrijd die pas enkele uren voor de deadline werd beslist. (Lees meer)

Bjorn Vandenabeele

Antwerp haalt verdediger weg bij FC Barcelona

Royal Antwerp FC heeft zich versterkt met de 21-jarige Álvaro Cortés. De linksvoetige Spanjaard komt over van FC Barcelona en heeft op de Bosuil zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Met de komst van Cortés haalt Antwerp een jonge centrale verdediger met ervaring op internationaal jeugdniveau in huis.

Bekende tegenstander voor Antwerp

Cortés kent de Great Old overigens al van een eerdere ontmoeting. In september 2023 stond de verdediger namens FC Barcelona in de basis tijdens het Youth League-duel tegen Antwerp. De Spanjaard doorliep de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub en mocht aan het einde van vorig seizoen ook zijn debuut maken in het eerste elftal.

Antwerp ziet in Cortés een interessante versterking voor de defensie. De verdediger krijgt in België de kans om zich verder te ontwikkelen en meer ervaring op te doen op het hoogste niveau.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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