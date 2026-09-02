Live. Transfernieuws 2/9: OFFICIEEL Antwerp haalt versterking bij FC Barcelona
Foto: © photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day
Malick Fofana leek dinsdagmorgen op weg naar Sunderland, maar een telefoontje van Crystal Palace gooide de hele deal overhoop. Wat volgde, was een waanzinnige biedstrijd die pas enkele uren voor de deadline werd beslist. (Lees meer)
Antwerp haalt verdediger weg bij FC Barcelona
Royal Antwerp FC heeft zich versterkt met de 21-jarige Álvaro Cortés. De linksvoetige Spanjaard komt over van FC Barcelona en heeft op de Bosuil zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Met de komst van Cortés haalt Antwerp een jonge centrale verdediger met ervaring op internationaal jeugdniveau in huis.
Bekende tegenstander voor Antwerp
Cortés kent de Great Old overigens al van een eerdere ontmoeting. In september 2023 stond de verdediger namens FC Barcelona in de basis tijdens het Youth League-duel tegen Antwerp. De Spanjaard doorliep de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub en mocht aan het einde van vorig seizoen ook zijn debuut maken in het eerste elftal.
Antwerp ziet in Cortés een interessante versterking voor de defensie. De verdediger krijgt in België de kans om zich verder te ontwikkelen en meer ervaring op te doen op het hoogste niveau.
Álvaro Cortés is a Red. ✍️🔴⚪— Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 1, 2026
RAFC heeft Álvaro Cortés (21) aangetrokken. De jonge Spanjaard is een linksvoetige centrale verdediger die overkomt van FC Barcelona. In september '23 stond hij bij FC Barcelona in de basis tijdens het Youth League-duel tégen RAFC. Aan het eind van… pic.twitter.com/LcUHvTfngp
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief