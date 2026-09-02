Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger
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Alexandro Calut kan binnenkort een nieuwe club vinden. De 23-jarige linksachter zit sinds deze zomer zonder werkgever nadat zijn periode bij Standard afliep, maar mogelijk ligt er nu een kans in de Challenger Pro League.

Calut kreeg zijn opleiding in Luik en werkte zich later ook op tot de A-kern. Blessures stonden zijn ontwikkeling geregeld in de weg, al slaagde hij er uiteindelijk wel in om minuten te verzamelen bij de eerste ploeg. Vorig seizoen begon hij zelfs als basisspeler.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Lokeren inmiddels interesse in Calut. De club uit de Challenger Pro League ziet in hem een mogelijke versterking voor de linkerflank en kan profiteren van zijn transfervrije status.

Van basisplaats naar tribune

De voorbije campagne begon nochtans hoopgevend voor Calut. Hij kreeg aanvankelijk het vertrouwen als titularis, maar verloor gaandeweg zijn plaats in de ploeg. Eerst volgde een rol als bankzitter, waarna hij later zelfs in de tribune belandde.

In totaal kwam de verdediger 37 keer uit voor de A-ploeg van Standard. Daarnaast verzamelde hij 38 wedstrijden bij SL16, de U23-ploeg van de Luikenaars.

In het seizoen 2023/2024 werd Calut ook uitgeleend aan OH Leuven. Daar kwam hij echter niet in actie. Deze zomer liep zijn avontuur bij Standard definitief af, waardoor hij sindsdien op zoek is naar een nieuwe club.

Lokeren begon degelijk aan seizoen

Lokeren kan hem nu mogelijk die nieuwe kans bieden. De club begon het seizoen met zes punten uit drie wedstrijden. Zowel Seraing als Eupen werd verslagen, terwijl Jong Genk afgelopen weekend met 2-4 te sterk bleek.

Dit weekend trekt Lokeren naar Francs Borains. Intussen kijkt de club ook verder naar versterking. Calut past daarbij in het profiel van een speler met ervaring op het hoogste Belgische niveau die zonder transfersom kan worden binnengehaald.

Voor de linksachter zelf zou een overstap vooral de kans bieden om opnieuw aan regelmatig wedstrijdritme te komen na een periode waarin hij bij Standard steeds verder uit beeld verdween.

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