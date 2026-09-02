OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

KVC Westerlo blijft bijzonder actief op de transfermarkt. De Kemphanen kondigden de komst van Abdoulaye Koné aan. De 20-jarige Ivoriaanse spits komt over van het Finse AC Oulu en heeft in de Kempen een contract voor vier seizoenen ondertekend.

Met Koné haalt Westerlo opnieuw een jong profiel binnen dat nog volop in ontwikkeling is. De aanvaller is 1,94 meter groot en moet met zijn lengte, fysieke kracht en explosiviteit extra mogelijkheden geven in de voorhoede.

Via Finland naar Westerlo

Koné zette in de zomer van 2025 de stap naar Finland. Hij kwam toen terecht bij Oulun Luistinseura, waar hij twaalf wedstrijden speelde en drie keer scoorde. Daarna volgde nog een korte uitleenbeurt aan Salon Palloilijat. Daar kwam hij drie keer in actie.

In januari 2026 verhuisde de Ivoriaan vervolgens naar AC Oulu. Daar kreeg hij zijn eerste echte kansen op het hoogste niveau van het Finse voetbal. In elf wedstrijden was Koné goed voor twee doelpunten en één assist.

Westerlo ziet in hem duidelijk een aanvaller die met zijn profiel iets anders kan brengen dan de andere opties in de kern. De club benadrukt vooral zijn fysieke présence en snelheid op de website.

Al zestiende inkomende transfer

De komst van Koné past in een bijzonder drukke transferzomer bij Westerlo. De Kemphanen haalden inmiddels al zestien nieuwe spelers binnen, waaronder twee huurspelers. De kern kreeg daardoor een stevige make-over.





Dat kan mee verklaren waarom de start van de competitie voorlopig moeizaam verloopt. Westerlo pakte slechts één punt uit zijn eerste vier wedstrijden. Union SG, KRC Genk en Lommel waren allemaal te sterk. Afgelopen weekend kwam er wel een eerste punt. Tegen Zulte Waregem werd het 2-2, waardoor Westerlo voorlopig met één op twaalf achterblijft.

Met Koné krijgt de aanval er nu opnieuw een extra optie bij. Voor de 20-jarige Ivoriaan wordt het vooral zaak om zich snel aan te passen aan het Belgische voetbal en zich in een sterk vernieuwde kern in de ploeg te spelen.