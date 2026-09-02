OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 426

KVC Westerlo blijft bijzonder actief op de transfermarkt. De Kemphanen kondigden de komst van Abdoulaye Koné aan. De 20-jarige Ivoriaanse spits komt over van het Finse AC Oulu en heeft in de Kempen een contract voor vier seizoenen ondertekend.

Met Koné haalt Westerlo opnieuw een jong profiel binnen dat nog volop in ontwikkeling is. De aanvaller is 1,94 meter groot en moet met zijn lengte, fysieke kracht en explosiviteit extra mogelijkheden geven in de voorhoede.

Via Finland naar Westerlo

Koné zette in de zomer van 2025 de stap naar Finland. Hij kwam toen terecht bij Oulun Luistinseura, waar hij twaalf wedstrijden speelde en drie keer scoorde. Daarna volgde nog een korte uitleenbeurt aan Salon Palloilijat. Daar kwam hij drie keer in actie.

In januari 2026 verhuisde de Ivoriaan vervolgens naar AC Oulu. Daar kreeg hij zijn eerste echte kansen op het hoogste niveau van het Finse voetbal. In elf wedstrijden was Koné goed voor twee doelpunten en één assist.

Westerlo ziet in hem duidelijk een aanvaller die met zijn profiel iets anders kan brengen dan de andere opties in de kern. De club benadrukt vooral zijn fysieke présence en snelheid op de website.

Al zestiende inkomende transfer

De komst van Koné past in een bijzonder drukke transferzomer bij Westerlo. De Kemphanen haalden inmiddels al zestien nieuwe spelers binnen, waaronder twee huurspelers. De kern kreeg daardoor een stevige make-over.

Dat kan mee verklaren waarom de start van de competitie voorlopig moeizaam verloopt. Westerlo pakte slechts één punt uit zijn eerste vier wedstrijden. Union SG, KRC Genk en Lommel waren allemaal te sterk. Afgelopen weekend kwam er wel een eerste punt. Tegen Zulte Waregem werd het 2-2, waardoor Westerlo voorlopig met één op twaalf achterblijft.

Met Koné krijgt de aanval er nu opnieuw een extra optie bij. Voor de 20-jarige Ivoriaan wordt het vooral zaak om zich snel aan te passen aan het Belgische voetbal en zich in een sterk vernieuwde kern in de ploeg te spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo

Meer nieuws

OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

14:20
Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

14:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

14:14
18
Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

13:44
4
In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf? Analyse

In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf?

13:30
1
Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

14:00
Eindelijk duidelijkheid: Rode Duivel Nicolas Raskin heeft nieuwe club, maar wordt eerst gehuurd

Eindelijk duidelijkheid: Rode Duivel Nicolas Raskin heeft nieuwe club, maar wordt eerst gehuurd

13:36
LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

12:20
Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

12:30
1
De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

13:00
Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

12:00
Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

11:01
4
📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

11:30
7
📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

10:30
2
Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

10:00
3
KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

09:15
2
📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

08:20
‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

08:00
📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

07:30
1
📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

07:00
9
DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

23:00
KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

22:30
2
Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken Analyse

Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken

22:00
46
Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

22:45
1
Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

21:00
10
KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

20:30
3
Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op Analyse

Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op

21:30
Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

20:00
2
Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

18:30
90
Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

19:00
1
DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

18:00
4
Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

17:30
14
Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

17:00
PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

16:00
8
DONE DEAL: Fernandez-Pardo maakt toptransfer, KAA Gent profiteert

DONE DEAL: Fernandez-Pardo maakt toptransfer, KAA Gent profiteert

16:40
7
DONE DEAL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor N'Diaye

DONE DEAL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor N'Diaye

16:20
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline BarkieBoss BarkieBoss over Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak Stigo12 Stigo12 over Union haalt Argentijns toptalent en heeft tiende aanwinst beet LD 007 LD 007 over In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf? Goro Goro over KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil Sv1978 Sv1978 over Anderlecht gaat helemaal los: deze vijf miljoenendeals heeft Sibierski op het oog TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved