Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KRC Genk dreigt op de valreep nog een speler te zien vertrekken. Nadat de Limburgers gisteren de transfers van Zakaria El Ouahdi, Jarne Steuckers, Mujaid Sadick en Lucca Brughmans officieel bevestigden, is er nu interesse voor Nikolas Sattlberger. Rapid Wien heeft zich volgens Oostenrijkse bronnen gemeld voor de 22-jarige middenvelder.

Rapid denkt volgens Oostenrijkse bronnen aan een huurconstructie. De club zoekt een vervanger voor Romeo Amane, die vandaag de overstap naar Anderlecht maakte. Daar wordt hij gezien als één van de ontbrekende puzzelstukken, maar Rapid Wien heeft wel een vervanger nodig. Sattlberger zou daarbij een logische piste zijn, aangezien hij al een verleden heeft bij de Oostenrijkse topclub.

Oude bekende

Sattlberger doorliep de jeugdopleiding van Rapid en brak er uiteindelijk door tot de eerste ploeg. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Genk, waar hij een contract tot medio 2029 ondertekende. De Oostenrijkse jeugdinternational werd in Limburg vooral gehaald om extra fysieke présence op het middenveld te brengen.

Zijn eerste periode bij Genk leverde hem de nodige speelminuten op, maar Sattlberger is er voorlopig niet in geslaagd om zich volledig tot een vaste waarde te ontwikkelen. HIj startte de competitie als basisspeler, maar intussen zag hij zijn minuten alweer drastisch zakken. En veel beterschap lijkt daar niet in te zitten. De concurrentie op het middenveld is groot en een tijdelijke terugkeer naar Rapid zou hem opnieuw meer speelgelegenheid kunnen opleveren.

De tijd dringt voor Sattlberger

Voor Genk is een vertrek bespreekbaar. De club hoeft de Oostenrijker echter niet definitief te verkopen en zou met een uitleenbeurt zijn ontwikkeling verder kunnen opvolgen. Bovendien blijft Sattlberger door zijn contract tot 2029 een speler met toekomstperspectief voor de Limburgers.


De timing maakt de situatie wel bijzonder. De transfermarkt in zowel België als Oostenrijk sluit morgen. Rapid zal dus snel moeten handelen als het zijn voormalige speler nog wil terughalen. Voor Sattlberger kan een terugkeer naar de club waar hij doorbrak alvast een interessante oplossing zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
T-Mobile Bundesliga
T-Mobile Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Nikolas Sattlberger

Meer nieuws

Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af

14:00
1
Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler

15:22
5
UPDATE: Ondanks terugkeer Brughmans naar Genk: Limburgers hebben akkoord met nieuwe doelman

UPDATE: Ondanks terugkeer Brughmans naar Genk: Limburgers hebben akkoord met nieuwe doelman

16:19
7
OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

OFFICIEEL: KV Mechelen vindt tijdelijke oplossing voor overbodige verdediger

16:30
Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct

16:14
2
OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

OFFICIEEL: Patro Eisden speelt aanvaller kwijt, Stijnen reageert meteen

17:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe - fysiek sterke - middenvelder beet, stevige transfersom

14:14
23
Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon

16:00
3
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton

15:29
2
Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

Lokeren wil verrassen met voormalige Standard-verdediger

15:10
UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand

15:12
Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

Belangrijke opsteker voor KV Kortrijk richting duel met RSC Anderlecht

12:30
1
OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

14:20
2
Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

Anderlecht is nog niet klaar: Sibierski wil nog op één positie ingrijpen

12:00
Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

13:44
4
In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf? Analyse

In en outs en mercato bijna voorbij: is Standard gewapend voor de top vijf?

13:30
1
Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

Live. Transfernieuws 2/9: Nog veel beweging bij Anderlecht, Union pakt ook uit

14:00
LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

12:20
OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

OFFICIEEL: Westerlo verrast met komst van nieuwe spits

12:40
De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

De meest zotte transferdag van Malick Fofana: er stond zelfs privéjet voor andere Rode Duivel gereed

13:00
1
Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

11:01
5
📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

11:30
12
📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

10:30
3
Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

10:00
3
📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

08:20
KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

09:15
3
DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

23:00
‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

08:00
📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

07:30
2
📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

07:00
9
Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken Analyse

Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken

22:00
47
KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

22:30
2
Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

22:45
1
Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

21:00
10
KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

20:30
3
Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op Analyse

Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af TRIKKE TRIKKE over UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand TIGERMANIA TIGERMANIA over OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van voormalig Club Brugge-doelman Nick Shinton TRIKKE TRIKKE over Anderlecht ontbindt contract van overbodige speler TRIKKE TRIKKE over Vreemd! Hoe Wout Faes gisteren naar de Jupiler Pro League kon cooky cooky over Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde .. .. over 📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp komt met geweldig nieuws over 17-jarig jeugdproduct Stigo12 Stigo12 over Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved