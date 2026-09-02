Opvallend transferverzoek voor Genk: door transfer Anderlecht komt ex-club aankloppen

KRC Genk dreigt op de valreep nog een speler te zien vertrekken. Nadat de Limburgers gisteren de transfers van Zakaria El Ouahdi, Jarne Steuckers, Mujaid Sadick en Lucca Brughmans officieel bevestigden, is er nu interesse voor Nikolas Sattlberger. Rapid Wien heeft zich volgens Oostenrijkse bronnen gemeld voor de 22-jarige middenvelder.

Rapid denkt volgens Oostenrijkse bronnen aan een huurconstructie. De club zoekt een vervanger voor Romeo Amane, die vandaag de overstap naar Anderlecht maakte. Daar wordt hij gezien als één van de ontbrekende puzzelstukken, maar Rapid Wien heeft wel een vervanger nodig. Sattlberger zou daarbij een logische piste zijn, aangezien hij al een verleden heeft bij de Oostenrijkse topclub.

Oude bekende

Sattlberger doorliep de jeugdopleiding van Rapid en brak er uiteindelijk door tot de eerste ploeg. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Genk, waar hij een contract tot medio 2029 ondertekende. De Oostenrijkse jeugdinternational werd in Limburg vooral gehaald om extra fysieke présence op het middenveld te brengen.

Zijn eerste periode bij Genk leverde hem de nodige speelminuten op, maar Sattlberger is er voorlopig niet in geslaagd om zich volledig tot een vaste waarde te ontwikkelen. HIj startte de competitie als basisspeler, maar intussen zag hij zijn minuten alweer drastisch zakken. En veel beterschap lijkt daar niet in te zitten. De concurrentie op het middenveld is groot en een tijdelijke terugkeer naar Rapid zou hem opnieuw meer speelgelegenheid kunnen opleveren.

De tijd dringt voor Sattlberger

Voor Genk is een vertrek bespreekbaar. De club hoeft de Oostenrijker echter niet definitief te verkopen en zou met een uitleenbeurt zijn ontwikkeling verder kunnen opvolgen. Bovendien blijft Sattlberger door zijn contract tot 2029 een speler met toekomstperspectief voor de Limburgers.



De timing maakt de situatie wel bijzonder. De transfermarkt in zowel België als Oostenrijk sluit morgen. Rapid zal dus snel moeten handelen als het zijn voormalige speler nog wil terughalen. Voor Sattlberger kan een terugkeer naar de club waar hij doorbrak alvast een interessante oplossing zijn.