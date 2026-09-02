RECONSTRUCTIE: Liverpool FC gooide eigen plan overboord en ging plots all-in voor Lucca Brughmans

KRC Genk heeft nog maar eens de hoofdvogel afgeschoten. Met Lucca Brughmans verhuist alweer een doelman uit de Limburgse school naar een Europese topclub. Al had niemand verwacht dat Liverpool FC zo snel zou schakelen. De Engelsen zelf wellicht ook niet.

Liverpool FC hoest uiteindelijk 33 miljoen euro op om Lucca Brughmans naar de Premier League te halen. Al kunnen we eigenlijk nu al stellen dat de totale transfersom zal oplopen tot 35 miljoen euro. Het bonussensysteem is héél haalbaar voor KRC Genk. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 18-jarige doelman op vier miljoen euro.

Op die manier slagen De Smurfen er opnieuw in om een ruwe doelmannendiamant te verkopen aan een Europese topclub. Minstens even opvallend: Brughmans startte het seizoen dan wel als nummer één in Limburg, maar heeft amper ervaring op het hoogste niveau.

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Het moet wél gezegd: Liverpool volgt de ontwikkeling van de jonge doelman al twee jaar. Al was het ook voor Genk een héél grote verrassing toen The Reds enkele dagen geleden de concrete gesprekken hebben opgestart. Het plan van de Engelse topclub - en dat plan was in Limburg gekend - zag er namelijk anders uit.

Die eerste contacteren waren na het einde van vorig seizoen gelegd. Liverpool polste op dat moment een eerste keer naar de voorwaarden van de doelman. The Reds wilden niets overhaasten en de prestaties van Brughmans de komende weken en maanden onder het vergrootglas leggen.

Liverpool FC pakte alles en iedereen - zichzelf incluis - in snelheid

In die optiek werd een eerste formeel bod pas ergens in het najaar of tijdens de wintermercato verwacht. Liverpool had echter enkele héél goede redenen om het dossier plots wél in een stroomversnelling te laten belanden. Vooreerst leek het er lange tijd op dat Giorgi Mamardashvili naar Nottingham Forest zou trekken. En dan bleven The Reds zonder invallersdoelman achter.



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Daarnaast was de concurrentie niet min. Juventus FC, Real Madrid, Chelsea FC, Newcastle United én Bayern München hadden hetzelfde plan als Liverpool. Met andere woorden: wie eerst zou komen met een concreet voorstel én sportief traject had een héél mooie kans om Brughmans binnen te halen.

Héél aantrekkelijke sportief plan

Uiteindelijk besloot Liverpool om niet langer te wachten. De deal met Genk was héél snel rond. Vervolgens volgde het akkoord met de 18-jarige doelman snel. Het geloof van Liverpool in onze landgenoot is héél groot. Meer zelfs: op Anfield Road wordt zelfs al gefluisterd dat Brughmans volgend seizoen al meteen de nummer één kan worden.

Het contract van Alisson loopt op het einde van het seizoen af. De kans is héél klein dat Liverpool de overeenkomst van de Braziliaan - Alisson zal dan al 34 lentes tellen - zal verlengen. Al willen we niét op de feiten vooruitlopen. Brughmans zal zich de komende weken en maanden vooral moeten bewijzen.

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En dat kan het jeugdproduct van De Smurfen gewoon in Limburg doen. Uiteindelijk verkaste Mamardashvili niét naar Nottingham. Liverpool verhuurt Brughmans tot het einde van het seizoen aan Genk. Al is er één belangrijke kanttekening: The Reds kunnen Brughmans onder vooraf bepaalde omstandigheden al in januari naar Liverpool roepen.

In Limburg heeft de bestuurskamer er alle vertrouwen in dat Brughmans het seizoen bij Genk zal vervolmaken en in januari dus niét naar Engeland zal verhuizen. Al namen De Smurfen ondertussen het zekere voor het onzekere: Toby Leysen werd opgepikt bij OH Leuven.