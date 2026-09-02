Van eigenaar tot... sponsor: Roland Duchâtelet pompt elf miljoen euro in Stayen en STVV

STVV speelt binnenkort in een afgewerkt Stayen. Ook de befaamde Tribune Zuid wordt vervangen door een nieuwe tribune. De huurovereenkomst loopt na dit seizoen af. Al is Roland Duchâtelet niet van plan om het spel hard te spelen.

Tussen 2008 en 2014 werd Stayen in verschillende fases grondig gerenoveerd. Roland Duchâtelet pakte eerst Tribune Noord en Tribune West aan. Vervolgens werd het bouwwerk aan elkaar geplakt met enkele nieuwe tribunes.

Ondertussen is er een nieuwe hoofdtribune, een kunstgrasveld én is Stayen uitgegroeid tot een multifunctioneel complex. En het werk is bijna af. De befaamde Tribune Zuid heeft ondertussen ook plaats gemaakt. De bouwwerken zijn bezig.

© photonews

"Ook de nieuwe tribune zal zoals de rest van het stadion multifunctioneel zijn", aldus Duchâtelet in Het Laatste Nieuws. "Het wordt niet enkel voetbalgerelateerd. Bezoekende fans kosten altijd meer dan ze opbrengen."

De voormalige voorzitter van STVV is anno 2026 nog steeds eigenaar van het stadion. "Er komt in de nieuwe tribune een binnenspeeltuin en een jeugdhotel. Ik verwacht dat alles klaar zal zijn tegen het einde van dit seizoen."

Roland Duchâtelet investeert (opnieuw) in Stayen

Duchâtelet investeert op die manier (opnieuw) ruim elf miljoen euro in Stayen. En dus onrechtstreeks ook in de toekomst van De Kanaries. Minstens even opvallend: de huurovereenkomst tussen Duchâtelet en STVV loopt op het einde van dit seizoen af.





"De gesprekken om die overeenkomst te verlengen zijn bezig", aldus Duchâtelet. "Ik verwacht geen harde onderhandelingen. De verstandhouding met de Japanse eigenaars is goed."

De Japanse eigenaars zijn geen onnozelaars, maar serieuze mensen. Ze hebben van STVV één van de meest stabiele clubs van België gemaakt

"Japanners zijn heel beredeneerde zakenmensen", gaat de voormalige politicus en zakenman verder. "Ik heb veel respect voor de Japanse aanpak. Het zijn geen onnozelaars, maar serieuze mensen. Ze hebben van STVV één van de meest stabiele clubs van België gemaakt."

De Kanaries betalen anno 2026 zo'n 700.000 euro per seizoen om Stayen te huren. Daar komt 70.000 euro per Europese wedstrijd bij. "Of de huurprijs wordt opgedreven na de nieuwe investeringen? Ik snap de vraag." (denkt na)

Roland Duchâtelet ziet zichzelf al sponsor van STVV

"Maar door niet te veel te vragen aan STVV ben ik eigenlijk ook een soort sponsor van de club", besluit Duchâtelet. "STVV ziet het ook op die manier, denk ik. Ik verwacht dus geen problemen tijdens de onderhandelingen."