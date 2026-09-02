Vitor Bruno bespreekt zijn nieuwste aanwinsten en... mogelijk nog twee op komst

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vitor Bruno bespreekt zijn nieuwste aanwinsten en... mogelijk nog twee op komst
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft met Oleg Reabciuk en Romeo Amane twee belangrijke versterkingen beet, maar de transferzomer van paars-wit is mogelijk nog niet helemaal voorbij. Trainer Vitor Bruno gaf woensdag tekst en uitleg bij de komst van de twee nieuwkomers en liet tegelijk verstaan dat er voor de transferdeadline nog beweging kan komen. Vooral een extra centrale verdediger blijft een mogelijkheid.

Bruno kent Reabciuk alvast goed. De Moldavische linksachter werkte eerder bij FC Porto, waar de huidige Anderlecht-coach toen deel uitmaakte van de staf. "Ik ken Oleg uit onze gezamenlijke periode bij Porto", vertelde Bruno. "Hij speelde toen bij de tweede ploeg en ik bij de eerste ploeg. Daarna heeft hij zijn carrière verder uitgebouwd en hij heeft een interessant profiel met ervaring in Griekenland, Rusland en Europese competities."

Ook over Amane is de Portugese trainer duidelijk tevreden. De 23-jarige Ivoriaan moet meer opties en vooral meer fysieke aanwezigheid op het middenveld brengen. "Ik had jullie al verteld dat we nog een extra middenvelder nodig hadden, omdat we alleen Kana, Llansana en Kalonji hadden. Hij was een van onze doelwitten en we zijn heel blij met zijn komst", aldus Bruno.

Mogelijk nog een verdediger

De komst van Reabciuk en Amane betekent echter niet automatisch dat Anderlecht klaar is. De Brusselaars bekijken nog steeds de mogelijkheid om een centrale verdediger aan te trekken. Eerder werden onder meer Arnau Comas en andere profielen aan paars-wit gelinkt.

Bruno lijkt voorlopig niet te panikeren over de bezetting achterin. "We hebben vier centrale verdedigers en Hey komt binnenkort terug", verwees hij naar Lucas Hey, die momenteel geblesseerd is. De Deen wordt na de interlandperiode terug verwacht.

Toch blijft de situatie op die positie delicaat. Guilian Biancone en Léo Pétrot zijn momenteel de meest ervaren opties, terwijl daarachter vooral jonge spelers zitten. Bovendien is Hey nog niet beschikbaar en is het nog maar de vraag welke rol hij op langere termijn krijgt binnen de plannen.

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Extra middenvelder niet uitgesloten

Anderlecht heeft dus nog tijd om een laatste puzzelstuk te vinden. De club werkt daarnaast nog aan de komst van Ilias Koutsoupias, de Griekse middenvelder van Frosinone. Voor Amane moet eerst nog de nodige werkvergunning in orde worden gebracht, terwijl Reabciuk lange tijd niet in actie kwam.

De komende uren moeten duidelijk maken of Antoine Sibierski nog een extra verdediger naar het Lotto Park brengt. Vitor Bruno lijkt in elk geval tevreden met de versterkingen die al zijn binnengehaald, maar de mercato van Anderlecht is nog niet noodzakelijk voorbij.

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