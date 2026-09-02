Voormalige aanvoerder van Standard keert terug: La Louvière, STVV én OH Leuven vechten om handtekening

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Voormalige aanvoerder van Standard keert terug: La Louvière, STVV én OH Leuven vechten om handtekening
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Staat Arnaud Bodart op het punt om terug te keren naar de Jupiler Pro League? De voormalige aanvoerder van Standard heeft geen toekomst meer bij Lille OSC. Drie Belgische clubs vechten om zijn handtekening.

De kans is héél groot dat Arnaud Bodart binnenkort opnieuw op de Belgische voetbalvelden te zien is. De 28-jarige doelman heeft geen toekomst bij Lille OSC en zoekt naar een oplossing. 

FC Mets haalde Bodart in januari 2025 weg bij Standard. Amper zes maanden later versierde de voormalige aanvoerder van De Rouches al een transfer naar Lille OSC.

Arnaud Bodart is gedegradeerd tot derde doelman bij Lille OSC

Daar is het avontuur voorbij. Bodart is derde doelman in de rangorde en heeft komend seizoen zo goed als geen uitzicht op speelminuten. Daar kan hij zich niet in vinden. 

Volgens onze informatie trekken drie Belgische clubs aan zijn mouw. De interesse van RAAL La Louvière is niet nieuw. De Wolven zullen echter niet doorduwen als Marcos Peano niet vertrekt.

Bodart Arnaud - Epolo Matthieu
© photonews

Ook STVV houdt het dossier van Bodart in de gaten. Leo Kokubo is zijn laatste contractjaar ingegaan. Met Bodart willen De Kanaries alvast inspelen op een (zomers) vertrek van hun doelman.

Momenteel is het OH Leuven dat de beste papieren in handen heeft. Tobe Leysen maakte een transfer naar naar KRC Genk, waardoor de Leuvenaars geen concurrentie meer in de rangen hebben voor Dani van den Heuvel.

Arnaud Bodart kan bij OH Leuven de concurrentie aangaan met Dani van den Heuvel

Bodart moet aan Den Dreef de concurrentie aangaan met de voormalige doelman van Club Brugge. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Luikenaar op anderhalf miljoen euro. Al lijkt Lille niet van plan om Bodart tegen te houden als hij een transfer kan maken.

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