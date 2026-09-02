Westerlo ziet overbodige spits na enkele maanden alweer vertrekken

De bijzonder drukke transferzomer van Westerlo krijgt mogelijk nog een vervolg. Na twaalf definitieve vertrekkers lijkt ook een jonge aanvaller alweer afscheid te nemen van de Kemphanen, amper enkele maanden nadat hij in de Kempen neerstreek.

Afonso Patrao staat mogelijk voor een bijzonder korte passage bij Westerlo. De 19-jarige Portugese spits is volgens het Cypriotische medium Kerkida aangekomen op Cyprus om zijn transfer naar Pafos FC af te ronden. Daar moet hij eerst nog de medische testen doorstaan.

Als die geen problemen opleveren, kan de deal snel officieel worden gemaakt. Voor Westerlo zou het opnieuw een beweging zijn in een zomer waarin de spelerscarrousel bijna niet stilvalt. De Kemphanen veranderden hun kern de voorbije maanden op grote schaal.

Kerkida meldt dat Patrao vandaag op Cyprus arriveerde voor zijn medische onderzoeken. Daarna zouden de handtekeningen kunnen volgen. Daarmee lijkt zijn verblijf in België al na enkele maanden op zijn einde te lopen.

Pas sinds januari bij Westerlo

Patrao kwam in januari 2026 naar Westerlo. De club haalde hem voor een relatief beperkt bedrag weg bij Braga en legde hem vast tot juni 2030. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 1,5 miljoen euro.

Veel tijd om zich echt in de kijker te spelen kreeg de jonge aanvaller nog niet. Patrao kwam elf keer in actie voor Westerlo en kon daarin één keer scoren.





Voor zijn overstap naar België speelde hij ook zeven wedstrijden voor de A-ploeg van Braga. Zijn transfer naar Westerlo moest een volgende stap in zijn ontwikkeling worden, maar een nieuwe buitenlandse uitdaging lijkt nu al te lonken.

Opnieuw beweging bij de Kemphanen

Een vertrek van Patrao zou perfect passen in de bijzonder drukke transferzomer van Westerlo. De club nam al definitief afscheid van twaalf spelers. Tegelijkertijd werden er maar liefst zestien nieuwkomers aangetrokken. Patrao kan dus de dertiende definitieve uitgaande transfer worden. Daarmee blijft de kern van Westerlo stevig in beweging.

Voor Pafos FC lijkt de Portugees een jong profiel met nog groeimarge. Voor Westerlo zou het vooral betekenen dat opnieuw een speler vertrekt die nog lang onder contract lag en pas begin dit jaar naar de Kempen werd gehaald.