Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

Anouar Ait El Hadj wilde deze zomer vertrekken bij Union Saint-Gilloise. De 24-jarige middenvelder zag voor zichzelf onvoldoende perspectief en hoopte elders een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Die transfer kwam er uiteindelijk niet. En hoewel dat voor de speler een teleurstelling is, kan zijn gedwongen verblijf in het Dudenpark voor Union wel eens uitstekend nieuws zijn.

De Brusselaars zitten namelijk met een opmerkelijke puzzel. Union heeft 28 spelers in zijn A-kern, maar slechts negen daarvan zijn Belgen. Daar zitten bovendien reservedoelmannen Vic Chambaere en Keo Boets bij. Louis Patris, Denzel De Roeve, Rob Schoofs en Kamiel Van De Perre zijn de andere Belgische spelers die een belangrijke rol kunnen spelen.

Daarachter wordt de spoeling bijzonder dun. Ilan Hurtevent is een jonge aanvaller uit de eigen opleiding, maar voor de rest moet Union vooral naar zijn beloften kijken. Dat is belangrijk met het oog op Europa.

Ait El Hadj is bijna onmisbaar voor de Europese lijst

Voor de Europese campagne moet Union immers rekening houden met de regels rond de spelerslijst. Er moeten voldoende lokaal opgeleide spelers worden opgenomen. Als de club niet aan het vereiste aantal voetbalbelgen komt, wordt de Europese selectie ingekrompen.

Daarom lijkt het vrijwel vanzelfsprekend dat Ait El Hadj op de Europese lijst terechtkomt. Hij is niet alleen Belg, maar ook een speler die daadwerkelijk minuten kan maken. Dat maakt zijn situatie helemaal anders dan die van een jonge speler die enkel wordt ingeschreven om aan de administratieve voorwaarden te voldoen.

En daar zit de ironie van zijn transferzomer. Ait El Hadj gaf eerder duidelijk aan dat hij een nieuwe uitdaging wilde. Hij had na zijn periode bij Anderlecht, Genk en Union het gevoel dat hij klaar was voor iets anders. "Ik ben klaar en wil een nieuwe uitdaging", liet hij eerder verstaan. Tegelijk gaf hij aan dat hij alles zou blijven geven als hij toch bij Union moest blijven. Dat laatste zal nu belangrijk worden.



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Hij heeft zichzelf eigenlijk in de problemen gebracht

Want sportief heeft Ait El Hadj zijn eigen positie de voorbije weken niet bepaald versterkt. Omdat hij nadrukkelijk aangaf te willen vertrekken, deed David Hubert voorlopig geen beroep op hem in officiële wedstrijden. Dat gaf andere spelers de kans om zich te bewijzen.

Besfort Zeneli profiteerde daar bijvoorbeeld optimaal van. De Zweed maakte een uitstekende indruk bij de seizoensstart en lijkt zijn plaats in de basis ondertussen stevig te hebben veroverd. Ook andere nieuwkomers kregen de kans om zich te tonen.

Ait El Hadj heeft daardoor een probleem gecreëerd dat hij zelf zal moeten oplossen. Hij wilde vertrekken omdat hij meer perspectief zocht, maar door zijn vertrekwens verloor hij juist terrein in de concurrentiestrijd. Toch mag Union niet vergeten wat hij kan brengen.

Van vaste waarde naar overbodig? Zo snel gaat het niet

Vorig seizoen was Ait El Hadj immers geen randfiguur. Hij kwam in totaal 45 keer in actie en scoorde drie keer in de Belgische competitie en één keer in de Champions League. Zijn meest memorabele moment kwam op het Europese toneel, toen hij met een indrukwekkende individuele actie scoorde tijdens de historische 1-3-zege van Union bij PSV.

Dat is het profiel dat Union nu opnieuw nodig kan hebben. De club begint aan een seizoen waarin het opnieuw op meerdere fronten actief is. In zulke omstandigheden heb je geen overschot aan spelers die tussen de lijnen iets kunnen creëren. Zeker niet wanneer die speler bovendien als voetbalbelg kan worden ingeschreven.

De vraag is dus vooral hoe Hubert met de situatie zal omgaan. De trainer liet eerder al verstaan dat Ait El Hadj zich professioneel blijft gedragen en dat hij, zolang hij bij Union zit, ten dienste van het team moet staan. Dat geeft de middenvelder alvast een kans om zich opnieuw in de plannen te werken.