DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

De 18-jarige Belg Jeremy Mbambi wordt met aankoopoptie door het Italiaanse Pisa uitgeleend aan STVV. Het was Pisa dat hem vorige zomer overnam van KAA Gent. Mbambi zal na een jaar dus opnieuw in België spelen. Diverse andere Belgische ploegen grijpen zo naast de speler.

Vilvoordenaar Jeremy Mbambi heeft met onder meer Jeoffrey Mbambi nog een jong broertje als toptalent van club Brugge. Mbambi zelf leek vorig jaar ook al op weg naar een grootse carrière, toen Pisa hem kwam wegkapen bij KAA Gent.

In het verleden speelde Mbambi ook nog bij de jeugd van KV Mechelen en Royal Antwerp FC. De Belgische jeugdinternational staat op die manier voor een snellere terugkeer dan verwacht. Hij wordt voor een jaartje gehuurd, mét aankoopoptie.

STVV haalt Jeremy Mbambi in huis

"Wij zien veel potentieel in Jeremy en geloven dat hij het in zich heeft om uit te groeien tot een belangrijke schakel binnen onze ploeg”, opent STVV-CEO Takayuki Tateishi een reactie op de webstek van STVV. “Jeremy is een voetballende verdediger die zowel als linksachter als centraal achterin uit de voeten kan."

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Welkom Jeremy Mbambi 🇧🇪 pic.twitter.com/szsyNQli3S — STVV (@stvv) September 3, 2026

"Hij etaleert veel voetballende kwaliteiten en kan van achteruit een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw. Het feit dat hij daar de nodige snelheid aan koppelt, maakt hem een bijzonder interessante speler. Hij heeft de ambitie en de ingesteldheid om zichzelf voortdurend verder te ontwikkelen."





STVV troeft Westerlo, Beveren en KV Mechelen af

“Ik weet dat STVV een familiale club is waar de supporters dicht bij de ploeg staan. Die waarden zijn voor mij heel belangrijk”, vertelt Jeremy Mbambi na het tekenen van zijn contract. “Ik zie mezelf als een voetballende verdediger, een profiel dat goed past binnen de visie van de coach en de club. Ik hoop mezelf hier verder te ontwikkelen en belangrijk te kunnen zijn voor onze club”, ziet ook Mbambi het zitten.

Opvallend: de voorbije weken hadden ook KV Mechelen, Westerlo en Beveren interesse in hem getoond, maar uiteindelijk koos de speler wel voor een avontuur bij STVV. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om hem veel succes te wensen in zijn nieuw avontuur.