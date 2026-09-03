Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 6 reacties
Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)
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Sensatie op de Bosuil. Arthur Vermeeren lijkt op weg naar Royal Antwerp FC. Er zou ondertussen zelfs al groen licht zijn gegeven om die transfer zo snel mogelijk af te ronden. Het zou daarmee ook meteen Red Bull Salzburg aftroeven.

Arthur Vermeeren zit momenteel bij RB Leipzig, maar de Duitse topclub zou naar een oplossing zoeken voor zijn middenvelder. Vermeeren kon zich de voorbije seizoenen nog niet helemaal doorzetten in het buitenland namelijk.

In 2024 vertrok hij van Antwerp naar Atlético Madrid, maar die verhuurden hem na moeilijke maanden aan Leipzig. De Duitsers kochten hem, maar ondanks een bedrag van 20 miljoen euro kwam hij ook in Duitsland steeds minder in de plannen van de coaches voor.

Antwerp ziet Arthur Vermeeren dichterbij komen

Ook een uitleenbeurt aan Olympique Marseille bracht vorig seizoen niet de verhoopte doorbraak. En dus is er een oplossing nodig voor Vermeeren. Misschien ligt die wel in Antwerpen, de ex-ploeg van de jonge Rode Duivel.

Deze donderdag zou er een vergelijk kunnen komen op clubniveau om hem uit te lenen, ondanks de interesse van RB Salzburg - nochtans een zusterclub van Leipzig. Misschien denken ze in Duitsland dat hij in Antwerpen meer tot zijn recht kan komen én zich zelf ook opnieuw beter kan voelen.

Antwerp neemt ook afscheid van Gabriel Jesus David

Antwerp heeft nog maar weinig tijd om van een opvallende comeback daadwerkelijk een transfer te maken, maar volgens Het Nieuwsblad zou er op clubniveau alvast groen licht gegeven zijn. Daardoor komt de droomtransfer duidelijk dichterbij.

Ondertussen hebben ze bij Antwerp ook een uitgaande transfer weten te vervolledigen. Gabriel Jesus David (19) zet zijn voetbalcarrière verder bij SKN St. Pölten, in de Oostenrijkse 2de klasse. De Oostenrijkers huren onze spits tot het einde van het seizoen en bedongen ook een aankoopoptie. "David kwam tot nu toe elf keer in actie voor onze eerste ploeg en gaat nu op zoek naar meer speelminuten en doelpunten bij SKN St. Pölten", aldus Antwerp.

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