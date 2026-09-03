Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?
Foto: © photonews
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Meer dan twintig Rode Duivels vonden deze zomer een nieuwe werkgever. Die transfers bevestigen hun aantrekkingskracht, maar zorgen ook voor extra druk. Want wie bij zijn nieuwe club niet speelt, dreigt volgens Philippe Albert ook bij de nationale ploeg in de problemen te komen.

Een opvallende verhuisgolf

De Belgische internationals waren deze zomer bijzonder actief op de transfermarkt. Meer dan twintig spelers veranderden van club, terwijl acht Rode Duivels dat deden nadat ze nog actief waren op het WK.

Volgens Philippe Albert is dat een duidelijk signaal dat de Belgische internationals momenteel bijzonder gegeerd zijn. “Het is het bewijs dat de Rode Duivels momenteel in de smaak vallen”, zegt Albert in La Capitale. De prestaties bij hun clubs én bij de nationale ploeg hebben volgens de analist een belangrijke rol gespeeld.

Grote transfer, grotere verwachtingen

Een overstap naar een topclub brengt echter niet alleen prestige met zich mee. De concurrentie wordt vaak groter en het aantal wedstrijden ligt aanzienlijk hoger. Nieuwe aanwinsten moeten zich snel aanpassen en krijgen weinig tijd om zich rustig in te werken.

“Op het moment dat ze bij hun club presteren en zich met de nationale ploeg in de kijker spelen, is het normaal dat ze mooie transfers maken naar clubs die vertrouwen in hen hebben”, legt Albert uit.

Hij hoopt vooral dat de nieuwe omgeving de spelers goed zal doen. Bij grote clubs komt immers ook de druk om de drie dagen te presteren.

Van Bommel houdt de deur niet zomaar open

De transfers zijn bovendien belangrijk met het oog op de nationale ploeg. De Rode Duivels krijgen in het najaar opnieuw belangrijke opdrachten voorgeschoteld en de Nations League wordt een belangrijk onderdeel van de kalender.

Voor spelers die bij hun nieuwe club weinig aan spelen toekomen, kan dat een probleem worden. Albert verwacht dat bondscoach Mark van Bommel daar streng op zal toezien. “Als spelers niet presteren en niet spelen, hebben ze een probleem bij hun club, maar ook bij de nationale ploeg”, waarschuwt hij.

Alleen prestaties tellen

Volgens Albert zal Van Bommel zich niet laten leiden door reputatie, transfersommen of grote namen. Wie geselecteerd wil worden, moet vooral fit zijn en regelmatig spelen. “Ik denk dat Mark van Bommel voor niemand een cadeau zal doen. Hij zal vooral regelmatige spelers willen die in vorm zijn en meestal titularis zijn”, aldus Albert.

Dat maakt de komende maanden bijzonder interessant. De vele transfers kunnen de Rode Duivels sterker maken, maar ze kunnen ook voor onverwachte slachtoffers zorgen. Een grote transfer is immers pas een succes als de speler ook daadwerkelijk op het veld staat.

Nieuwe start, nieuwe concurrentie

Voor de internationals begint daarmee een nieuwe race. Ze moeten zich niet alleen aanpassen aan hun nieuwe club, maar ook bewijzen dat ze hun plaats bij België verdienen.

De transferzomer heeft alvast duidelijk gemaakt dat er voldoende interesse is in de Belgische spelers. Nu moeten zij die belangstelling omzetten in speelminuten en prestaties. Want bij Van Bommel lijkt één regel centraal te staan: wie niet speelt, zal moeten vrezen voor zijn plaats bij de Rode Duivels. De hete transferzomer van de Rode Duivels kan dus zowel een zegen, maar ook een vloek zijn.

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Mark Van Bommel
Philippe Albert

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