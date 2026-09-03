Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft zijn middenveld opnieuw versterkt. Ilías Koutsoupiás is klaar voor een nieuw hoofdstuk in België nadat hij jarenlang ervaring opdeed in Italië. De 25-jarige Griek was donderdag al te zien in het Lotto Park en heeft intussen zijn transfer afgerond.

Anderlecht heeft er een nieuwe middenvelder bij. Volgens onze informatie heeft Ilías Koutsoupiás zijn handtekening gezet bij paars-wit. De 25-jarige Griek komt over van Frosinone en tekent in Brussel een contract voor vier seizoenen.

De transfer hing al even in de lucht. Donderdag zat Koutsoupiás in het Lotto Park voor de wedstrijd van Anderlecht tegen KV Kortrijk. Hij nam er plaats naast Kenneth Bornauw. Intussen zijn ook zijn medische tests achter de rug en is de deal rond.

Koutsoupiás brengt behoorlijk wat ervaring uit het Italiaanse voetbal mee. De middenvelder verliet Griekenland al op jonge leeftijd om zich verder te ontwikkelen bij de jeugd van Entella. Daarna bouwde hij zijn carrière volledig uit in Italië.

Veel ervaring in Italië

In de voorbije jaren kwam Koutsoupiás voor verschillende clubs uit. Naast Frosinone speelde hij onder meer voor Ternana Calcio, Benevento Calcio en SSC Bari. Daardoor heeft hij ondanks zijn leeftijd al heel wat wedstrijden op de teller.

Bij Frosinone kwam hij 43 keer in actie. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en vier assists. Die cijfers tonen dat hij niet alleen als verbindingsspeler kan functioneren, maar ook geregeld in de zone rond de zestien opduikt. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde drie miljoen euro.

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Anderlecht haalt extra optie voor middenveld

Met zijn komst krijgt Anderlecht er opnieuw een extra profiel bij op het middenveld. De Griek kan terugvallen op jaren ervaring in het Italiaanse voetbal en heeft daarnaast ook een verleden als Grieks jeugdinternational.

Voor Koutsoupiás wordt Anderlecht zijn eerste club buiten Griekenland en Italië. Na jaren in verschillende Italiaanse competities kiest hij nu voor een nieuw hoofdstuk in België. Hij zal ongetwijfeld snel effectief in de kern worden opgenomen.

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