Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
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Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan
Foto: © photonews
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Union SG kende woensdagavond weinig problemen met STVV en trok met een 0-3-overwinning terug naar Brussel. Toch was er na afloop ook aandacht voor een minder positief detail: Kevin Mac Allister pakte opnieuw geel en zit daardoor al bijzonder vroeg dicht tegen een schorsing aan.

Voor de Argentijn was het zijn vierde gele kaart in evenveel competitiewedstrijden. Omdat een speler bij vijf gele kaarten automatisch één wedstrijd moet missen, staat Mac Allister nu al op scherp.

Coach David Hubert kon er na de wedstrijd nog mee lachen, al weet hij dat het stilaan een aandachtspunt wordt. “Some things never change”, reageerde hij. “We kunnen er veel over zeggen, maar hij doet alles aan honderd procent.”

Altijd vol in de duels

Volgens Hubert zit die speelstijl volledig ingebakken bij zijn verdediger. Mac Allister kent weinig tussenwegen en gaat elk duel met volle overtuiging aan. “Hij gaat nooit voor 99 procent een duel in, dat bestaat gewoon niet in zijn manier van denken”, aldus Hubert. “Hij is ook zo op training.”

Dat levert Union veel intensiteit op, maar dus ook kaarten. Hubert gaf zelfs toe dat hij Mac Allister op training soms symbolisch moet afremmen. “Soms moet ik hem op training wel eens een gele kaart geven, dat hoort er ook bij.”

Vijfde kaart dreigt vroeg te vallen

De situatie is opvallend omdat Mac Allister meteen in elk van de eerste vier competitiewedstrijden tegen een gele kaart aanliep. Eén volgende waarschuwing betekent dus automatisch een schorsingsdag. Hubert hoopt vooral dat die vijfde kaart niet meteen volgt. “Laat ons hopen dat die vijfde kaart wat langer uitblijft”, besloot hij.

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Voor Union is dat geen onbelangrijk detail. Mac Allister is met zijn agressiviteit en intensiteit een belangrijke factor in de defensie, maar zal de komende weken tegelijk moeten balanceren tussen zijn natuurlijke speelstijl en het vermijden van die volgende kaart.

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