Live. Transfernieuws 3/9: Cercle Brugge heeft Braziliaan beet
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Cercle Brugge heeft Braziliaan in huis gehaald
Yago Lincoln is de nieuwste speler van Cercle Brugge. De Vereniging heeft de Braziliaan weten te contracteren voor liefst vier seizoenen. Daarmee ligt hij meteen tot juni 2030 onder zeil op Jan Breydel. Dat nieuws maakten de Bruggelingen bekend via hun sociale media.
Cercle Brugge haalt Yago Lincoln in huis
De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube. Yago is een rechtsvoetige verdediger die in Brazilië onder meer uitkwam voor de jeugd van Palmeiras en Atlético Mineiro. Luciano Murchio, Technisch Directeur van Cercle, is zeer tevreden met de komst van Yago Lincoln: “Yago is een energieke, agressieve en snelle verdediger die onze defensie zal versterken en meteen impact kan brengen binnen de ploeg."
"Hij beschikt over de kwaliteiten van een moderne centrale verdediger en past perfect binnen het profiel dat we zochten. We kijken ernaar uit om hem in Groen-Zwart aan het werk te zien", aldus Murchio op de webstek van Cercle.
𝐁𝐫𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 🇧🇷— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 2, 2026
Yago Lincoln is de nieuwe centrale verdediger van Cercle Brugge. De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube en tekende een contract tot juni 2030.
Bem-vindo, Yago!
🔗 https://t.co/nUX5RdVjNt pic.twitter.com/GDBI2xLpqP
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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