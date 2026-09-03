Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg
STVV heeft zich op de valreep nog versterkt met Nathanaël Mbuku. De 24-jarige flankaanvaller komt op huurbasis over van FC Augsburg, waarbij de Kanaries ook een aankoopoptie hebben bedongen. (Lees meer)
Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst
Anderlecht heeft de voorbije dagen stevig toegeslagen op de transfermarkt, maar lijkt nog niet helemaal klaar. Met Roméo Amane en Thelo Aasgaard haalde paars-wit al twee extra creatieve krachten voor het middenveld binnen. Toch wordt een derde middenvelder niet uitgesloten. Ilias Koutsoupias wacht ondertussen nog altijd in Brussel op duidelijkheid. (Lees meer)
KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen
KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat Malinwa woensdag afscheid nam van Golic en Makanza, staat de club nu dicht bij een nieuwe inkomende transfer. De 19-jarige Marco Decherf moet de Mechelse rangen komen versterken en komt over van de Franse tweedeklasser USL Dunkerque. (Lees meer)
AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België
Sam de Grand staat voor een opvallende terugkeer naar België. De 21-jarige linksback maakte deze zomer nog de overstap van Lommel naar AZ, maar keert amper enkele weken later alweer tijdelijk terug naar zijn voormalige club. In Alkmaar is het perspectief op speelminuten door de blijvende aanwezigheid van Mees de Wit en de Mexicaan Mateo Chávez te beperkt geworden. (Lees meer)
DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt
Club Brugge is een speler kwijt. Rayan Buifrahi maakt de overstap van Club NXT naar FC Eindhoven. Hij was pas sinds vorige zomer in Brugge en kiest dus voor een nieuw avontuur in Nederland, waar hij ook in het verleden al speelde. (Lees meer)
'Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL'
Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken. (Lees meer)
Cercle Brugge heeft Braziliaan in huis gehaald
Yago Lincoln is de nieuwste speler van Cercle Brugge. De Vereniging heeft de Braziliaan weten te contracteren voor liefst vier seizoenen. Daarmee ligt hij meteen tot juni 2030 onder zeil op Jan Breydel. Dat nieuws maakten de Bruggelingen bekend via hun sociale media.
Cercle Brugge haalt Yago Lincoln in huis
De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube. Yago is een rechtsvoetige verdediger die in Brazilië onder meer uitkwam voor de jeugd van Palmeiras en Atlético Mineiro. Luciano Murchio, Technisch Directeur van Cercle, is zeer tevreden met de komst van Yago Lincoln: “Yago is een energieke, agressieve en snelle verdediger die onze defensie zal versterken en meteen impact kan brengen binnen de ploeg."
"Hij beschikt over de kwaliteiten van een moderne centrale verdediger en past perfect binnen het profiel dat we zochten. We kijken ernaar uit om hem in Groen-Zwart aan het werk te zien", aldus Murchio op de webstek van Cercle.
𝐁𝐫𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 🇧🇷— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 2, 2026
Yago Lincoln is de nieuwe centrale verdediger van Cercle Brugge. De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube en tekende een contract tot juni 2030.
Bem-vindo, Yago!
🔗 https://t.co/nUX5RdVjNt pic.twitter.com/GDBI2xLpqP
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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