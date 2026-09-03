Anderlecht-trainer Vitor Bruno verrast met analyse na toch wel heel matige match tegen KV Kortrijk

Anderlecht heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk en boekte zo een broodnodige driepunter na de zware 3-0 nederlaag tegen Union. Paars-wit liet kansen liggen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, maar moest tegelijk opletten voor de gelijkmaker. Toch was trainer Vitor Bruno vooral tevreden over wat zijn spelers op de mat legden.

En dat verraste iedereen toch wel, want zo goed was het echt niet. “Bij Anderlecht moet je altijd winnen”, stelde Bruno na afloop. “Maar ik was vooral blij met de prestatie en trots op mijn spelers. Ik heb het hen ook meteen gezegd: ze hebben voor elk duel gevochten en veel gegeven.”

Volgens de Portugese coach mag de fysieke belasting van zijn spelers niet worden onderschat. Anderlecht heeft de voorbije weken een druk programma afgewerkt en beschikt bovendien nog niet over de luxe om volop te roteren.

“Soms denken we dat het robots zijn”

Bruno nam het dan ook op voor zijn spelers. “Soms denken we dat het robots zijn, maar het zijn mensen. Ze hebben al veel wedstrijden gespeeld en we kunnen niet zomaar iedereen vervangen. Kijk bijvoorbeeld naar Kana en Llansana. Hoeveel minuten hebben zij ondertussen al gemaakt? Daar moet je respect voor hebben.”

Ook de beperkte invalbeurt van Noah Kalonji had een fysieke reden. “Hij kon vandaag maar een kwartier spelen omdat hij gisteren een klein probleem had. Je moet soms gewoon rekening houden met de omstandigheden.”

Dat Anderlecht ondanks de kansen uiteindelijk slechts één keer scoorde, baarde Bruno weinig zorgen. “Het is onmogelijk om elke wedstrijd drie keer te scoren. Ik ben heel trots op de spelers.”



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Nieuwe spelers moeten nog worden ingepast

De overwinning kwam er bovendien in een periode waarin Anderlecht zijn selectie grondig heeft gewijzigd. Liefst elf nieuwe spelers kwamen deze zomer naar het Lotto Park. Bruno beseft dat het tijd zal kosten om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen.

“We moeten nu bekijken in welke conditie de nieuwe spelers zijn en hoeveel ze tegen zondag kunnen brengen. We hebben nog maar weinig tijd. Ik heb al een paar jongens aan het werk gezien, maar morgen zullen we pas echt kunnen beoordelen wie klaar is.”

De trainer wijst daarbij ook op het verschil in voorbereiding tussen Anderlecht en de tegenstanders. “Union had vijftien dagen om zich op ons voor te bereiden, terwijl wij maar één dag hadden. Nu heeft Kortrijk de hele week gehad. Met zoveel nieuwe spelers zullen we nog ups en downs kennen. Dat is onvermijdelijk.”