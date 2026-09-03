'Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL'

Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken.

Het is transfergoeroe Sacha Tavolieri die met het nieuws naar buiten kwam over de mogelijke terugkeer van Nikola Storm naar de Jupiler Pro League. "Nikola Storm keert terug naar België! De Belgische vleugelspeler heeft een akkoord bereikt om Antalyaspor te verlaten en zal naar verwachting de komende uren zijn overstap naar KVC Westerlo officieel afronden."

En dus mogen we op donderdag mogelijk de terugkeer van Nikola Storm in België gaan verwachten. De speler zou van zijn Turkse club het land mogen verlaten om opnieuw in België aan de slag te gaan. Dat is geen onlogische keuze.

Nikola Storm onderweg van Antalyaspor naar ... KVC Westerlo

De 31-jarige flankspeler wilde na een jaartje in Turkije graag terugkeren naar België. Hij heeft samen met partner Paulien Scheire twee kinderen, die het afgelopen jaar ook meegingen naar Turkije om er aan de kust van Konyaalti te gaan wonen.

Een hippe buurt aan het water, maar misschien toch nog iets anders dan de goede, Vlaamse klei? Voor de Maldegemnaar wordt het in dit aankomende seizoen de Kempense Heide. De ervaren flankspeler trekt namelijk naar meer dan waarschijnlijk naar KVC Westerlo.

Nikola Storm heeft al heel wat watertjes doorzwommen in België

De speler heeft ondertussen een marktwaarde van 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt en heeft er een wisselend seizoen opzitten in Turkije. Hij begon goed met heel wat basisplaatsen in het begin, maar daarna is het wat stilgevallen.





In het verleden was Nikola Storm al actief bij KSK Maldegem, KSC Lokeren, Club Brugge, Zulte Waregem, OH Leuven en KV Mechelen. Nu lijkt hij dus op weg naar een nieuw avontuur in ons land. De deal moet wel nog in orde raken tegen het einde van de dag.