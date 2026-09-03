OFFICEEL: SK Beveren neemt opvallende beslissing over Dante Rigo

Na 26 wedstrijden komt er een einde aan het verblijf van Dante Rigo bij SK Beveren. De 27-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog maar één keer in actie en kiest nu voor een vertrek, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

Dante Rigo is niet langer speler van SK Beveren. De 27-jarige verdedigende middenvelder en de club hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking stop te zetten. Dat meldt Beveren op zijn officiële kanalen. Daardoor kan Rigo nu transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Rigo streek in 2025 neer op de Freethiel en kwam uiteindelijk 26 keer in actie voor SK Beveren. Daarin was hij goed voor één doelpunt. Dit seizoen bleef zijn rol beperkt: hij viel één keer in tegen Anderlecht en zat voor de rest op de bank.

Einde aan passage bij Beveren

SK Beveren bedankte Rigo op de clubwebsite uitdrukkelijk voor zijn professionaliteit en inzet. De club verwijst daarbij ook naar zijn rol als een van de ‘Invincibles’, waardoor hij verbonden blijft aan een bijzonder hoofdstuk uit de recente clubgeschiedenis.

Voor Rigo betekent het vertrek dat hij opnieuw vrij is om elders te tekenen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog 400.000 euro.

De middenvelder heeft al een uitgebreid parcours achter de rug. Hij kwam eerder uit voor onder meer PSV, ADO Den Haag, Sparta Rotterdam, Beerschot en Grenoble Foot 38.





Met zijn vertrek komt er nu vroeg in het seizoen een einde aan zijn avontuur bij SK Beveren. Omdat zijn contract in onderling overleg werd ontbonden, hoeft een geïnteresseerde club geen transfersom te betalen.