OFFICIEEL: Antwerp haalt boomlange middenvelder binnen uit Frankrijk

Antwerp heeft vlak voor de volgende competitiewedstrijd nog versterking binnengehaald. De Great Old kondigde de komst van Bahmed Deuff aan. De 20-jarige international van Mauritanië wordt gehuurd van FC Nantes, waarbij Antwerp ook een aankoopoptie heeft bedongen.

Deuff is een fysiek sterk profiel van 1,94 meter en kan op meerdere posities worden ingezet. Hij speelt doorgaans als verdedigende middenvelder, maar kan ook centraal achterin uit de voeten. Daarmee krijgt Antwerp er een polyvalente kracht bij die op verschillende plaatsen voor extra concurrentie moet zorgen.

De jonge middenvelder genoot zijn volledige jeugdopleiding bij Nantes en schopte het daar uiteindelijk ook tot de eerste ploeg. Vorig seizoen verzamelde hij zestien wedstrijden voor de Franse club en was hij daarin goed voor één doelpunt.

Aankoopoptie rond twee miljoen euro

Ook dit seizoen kwam Deuff al in actie voor Nantes. Hij speelde drie wedstrijden in de Ligue 2, waarvan één als basisspeler. Toch kiest de Franse club er nu voor om hem tijdelijk elders ervaring te laten opdoen.

Antwerp huurt hem voor het huidige seizoen en beschikt daarna over een aankoopoptie. Die zou rond de twee miljoen euro liggen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,2 miljoen euro.

Voor Antwerp kan het zo een interessante constructie worden. De club krijgt eerst de kans om Deuff een volledig seizoen van dichtbij te beoordelen vooraleer er eventueel definitief in hem wordt geïnvesteerd.





Meteen extra concurrentie op middenveld

Deuff is bovendien al international voor Mauritanië. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij dus niet alleen ervaring in het Franse profvoetbal, maar ook op internationaal niveau.

Bij Antwerp komt hij terecht in een ploeg die de competitie begon met zeven punten uit twaalf. De Great Old staat daarmee voorlopig negende in het klassement.

Zaterdag wacht meteen een nieuwe belangrijke opdracht, wanneer Antwerp op bezoek gaat bij Standard. Of Deuff dan al in aanmerking komt voor speelminuten, zal moeten blijken. Met zijn komst krijgt de kern er in ieder geval opnieuw een extra defensief en fysiek profiel bij, terwijl Antwerp dankzij de aankoopoptie ook op langere termijn de controle over het dossier behoudt.