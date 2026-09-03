OFFICIEEL: Antwerp haalt boomlange middenvelder binnen uit Frankrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Antwerp haalt boomlange middenvelder binnen uit Frankrijk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Antwerp heeft vlak voor de volgende competitiewedstrijd nog versterking binnengehaald. De Great Old kondigde de komst van Bahmed Deuff aan. De 20-jarige international van Mauritanië wordt gehuurd van FC Nantes, waarbij Antwerp ook een aankoopoptie heeft bedongen.

Deuff is een fysiek sterk profiel van 1,94 meter en kan op meerdere posities worden ingezet. Hij speelt doorgaans als verdedigende middenvelder, maar kan ook centraal achterin uit de voeten. Daarmee krijgt Antwerp er een polyvalente kracht bij die op verschillende plaatsen voor extra concurrentie moet zorgen.

De jonge middenvelder genoot zijn volledige jeugdopleiding bij Nantes en schopte het daar uiteindelijk ook tot de eerste ploeg. Vorig seizoen verzamelde hij zestien wedstrijden voor de Franse club en was hij daarin goed voor één doelpunt.

Aankoopoptie rond twee miljoen euro

Ook dit seizoen kwam Deuff al in actie voor Nantes. Hij speelde drie wedstrijden in de Ligue 2, waarvan één als basisspeler. Toch kiest de Franse club er nu voor om hem tijdelijk elders ervaring te laten opdoen.

Antwerp huurt hem voor het huidige seizoen en beschikt daarna over een aankoopoptie. Die zou rond de twee miljoen euro liggen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,2 miljoen euro.

Voor Antwerp kan het zo een interessante constructie worden. De club krijgt eerst de kans om Deuff een volledig seizoen van dichtbij te beoordelen vooraleer er eventueel definitief in hem wordt geïnvesteerd.

Meteen extra concurrentie op middenveld

Deuff is bovendien al international voor Mauritanië. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij dus niet alleen ervaring in het Franse profvoetbal, maar ook op internationaal niveau.

Bij Antwerp komt hij terecht in een ploeg die de competitie begon met zeven punten uit twaalf. De Great Old staat daarmee voorlopig negende in het klassement.

Zaterdag wacht meteen een nieuwe belangrijke opdracht, wanneer Antwerp op bezoek gaat bij Standard. Of Deuff dan al in aanmerking komt voor speelminuten, zal moeten blijken. Met zijn komst krijgt de kern er in ieder geval opnieuw een extra defensief en fysiek profiel bij, terwijl Antwerp dankzij de aankoopoptie ook op langere termijn de controle over het dossier behoudt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Nantes
Bahmed Deuff

Meer nieuws

Anderlecht-trainer Vitor Bruno verrast met analyse na toch wel heel matige match tegen KV Kortrijk Reactie

Anderlecht-trainer Vitor Bruno verrast met analyse na toch wel heel matige match tegen KV Kortrijk

23:07
3
Concrete JPL-piste voor Bertaccini duikt op, Anderlecht weigert mee te werken

Concrete JPL-piste voor Bertaccini duikt op, Anderlecht weigert mee te werken

23:13
KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put

KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put

22:31
Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant

Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant

22:21
Opvallend: Charleroi vindt na twee maanden al oplossing voor overbodige zomertransfer

Opvallend: Charleroi vindt na twee maanden al oplossing voor overbodige zomertransfer

22:30
OFFICIEEL: OH Leuven haalt aanvallende versterking bij KRC Genk

OFFICIEEL: OH Leuven haalt aanvallende versterking bij KRC Genk

21:54
Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

17:00
7
Lommel grijpt nog snel in: opvallende terugkeer, contract ontbonden en nieuwe aanvaller

Lommel grijpt nog snel in: opvallende terugkeer, contract ontbonden en nieuwe aanvaller

21:30
OFFICEEL: SK Beveren neemt opvallende beslissing over Dante Rigo

OFFICEEL: SK Beveren neemt opvallende beslissing over Dante Rigo

21:00
OFFICIEEL: OH Leuven haalt vervanger voor Tobe Leysen uit Challenger Pro League

OFFICIEEL: OH Leuven haalt vervanger voor Tobe Leysen uit Challenger Pro League

20:40
Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé

Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé

20:15
Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet

Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet

20:37
4
🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

19:55
1
Verrassing van formaat: Davino Verhulst gaat opnieuw voetballen

Verrassing van formaat: Davino Verhulst gaat opnieuw voetballen

20:45
LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

19:00
1
Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan

Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan

19:45
2
Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

19:27
Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

18:30
1
Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

19:00
📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

18:00
Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

15:30
46
DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

17:10
4
Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

16:30
3
Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

15:15
1
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

15:00
11
Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

14:30
10
Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

14:00
2
Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

13:30
1
DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

12:30
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

13:00
Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

12:00
10
LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

11:28
Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

11:30
33
OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

11:45
Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

10:59
13
OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

10:55
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 04/09 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 05/09 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 05/09 Westerlo Westerlo
Standard Standard 05/09 Antwerp Antwerp
STVV STVV 05/09 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over UPDATE: Transfer Nicolas Raskin op de helling, dit is er aan de hand Pär21 Pär21 over Anderlecht - KV Kortrijk: 1-0 Meut Meut over Anderlecht-trainer Vitor Bruno verrast met analyse na toch wel heel matige match tegen KV Kortrijk ikke.. ikke.. over KAA Gent - OH Leuven: 1-0 CringeMedia CringeMedia over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) Pardia Pardia over KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen Don Bozhinov Don Bozhinov over Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC willy de maeyer willy de maeyer over Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet Dostojewski Dostojewski over Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan Atletico1988 Atletico1988 over Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved