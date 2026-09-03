Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Bryan Adinany verlaat Kortrijk nog voor Hongaars avontuur
Bryan Adinany - die een verleden heeft bij Lierse - gaat KV Kortrijk verlaten voor een avontuur in Hongarije. De Malaggasiër die ook international is voor Madagaskar staat op het punt een driejarig contract te tekenen bij Debrecen.
De speler zou Kortrijk al hebben verlaten en momenteel in Hongarije zijn om er de nodige medische testen af te leggen. De 26-jarige aanvaller kan daarna een contract gaan ondertekenen dat hem tot juni 2029 in Hongarije zou houden. En zo laten De Kerels nog een overbodige speler vertrekken naar het buitenland, als alle testen voorspoedig verlopen.
📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België
KVC Westerlo heeft op de slotdag van de transferperiode nog een stevige naam aan de selectie toegevoegd. Nikola Storm keert terug naar België en tekent voor twee seizoenen bij de Kemphanen. (Lees meer)
Niang trekt van Union naar Zulte Waregem
Ousseynou Niang (24) trekt van Union SG naar Zulte Waregem. De Senegalese flankspeler tekent een contract van 2 seizoenen met twee jaar optie aan de Gaverbeek. “De komst van Niang is voor ons een geweldige opportuniteit”, vertelt Sports Manager Niels Leroy op de webstek van Zulte Waregem.
"Op het einde van de mercato lag onze prioriteit nog op het halen van winger. Met Ousseynou halen we iemand in huis die perfect past binnen het gezochte profiel en het spel dat we willen brengen", aldus nog Leroy. Niang zelf kijkt dan weer enorm uit naar zijn komst aan de Gaverbeek na enkele matchen met Union SG in Waregem.
OFFICIEEL Cercle Brugge haalt jonge aanvaller binnen (met aankoopoptie)
Cercle Brugge heeft op de valreep van de transferperiode nog een jonge aanvaller aan de selectie toegevoegd. Prince Zagadou maakt de overstap naar groen-zwart en zal aansluiten bij Jong Cercle. De transfer werd officieel bevestigd door de Vereniging.
Zagadou krijgt bij Cercle Brugge de kans om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen. De aanvaller moet bij Jong Cercle voor extra offensieve mogelijkheden zorgen. De Bruggelingen zien in de jonge speler duidelijk potentieel en halen hem daarom op tijdelijke basis binnen, met een aankoopoptie. Daarmee houdt Cercle de mogelijkheid open om hem definitief aan zich te binden.
Cercle houdt opties open
Voor Zagadou is de overstap een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Bij Jong Cercle krijgt hij de kans om zich te bewijzen en zich in de kijker te spelen. Cercle Brugge kan ondertussen rustig beoordelen of de aanvaller voldoende indruk maakt om de aankoopoptie te lichten. De transfer past daarmee in de strategie om jong talent kansen te geven binnen de Vereniging.
Prince Zagadou (18) komt de aanvalslinie van Jong Cercle versterken.— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 3, 2026
De Ivoriaanse jeugdinternational wordt gehuurd van FC LYS Sassandra. Groen-Zwart bedong ook een aankoopoptie.
Bienvenue, Prince!
🔗 https://t.co/7Ke98o6lrD pic.twitter.com/kU1opidTSt
Dylan Demuynck verlaat Zulte Waregem en trekt naar HSV Hoek
Dylan Demuynck trekt naar HSV Hoek. De jongeling van Zulte Waregem wordt op die manier voor een tweede keer uitgeleend. "Na een uitleenbeurt aan SK Lierse verlaat Dylan Demuynck Essevee definitief. De winger tekende een contract bij het Nederlandse HSV Hoek. Veel succes in je carrière, Dylan!", aldus Essevee in een persbericht via de sociale media.
Dylan Demuynck is een 22-jarige speler uit de Filippijnen. Hij is al sinds heel jonge leeftijd actief bij Zulte Waregem, nadat hij in 2012 overkwam van SV Anzegem. Echt doorbreken is nog niet gelukt in de Jupiler Pro League.
DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL
Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken. (Lees meer)
Jong Cercle haalt nog een speler in huis
Jong Cercle versterkt zich met Prince Zagadou. De 18-jarige Ivoriaanse aanvaller wordt gehuurd van FC LYS Sassandra uit Ivoorkust. De Vereniging bedong ook een aankoopoptie om hem mogelijk langer in huis te houden. De jonge aanvaller kan zowel op de flank als centraal voorin worden uitgespeeld.
"We zijn blij om Prince te verwelkomen bij Cercle Brugge. Hij is een aanvallende speler die we de voorbije maanden van dichtbij hebben gevolgd en in wie we veel potentieel zien", gelooft Luciano Murchio, Technisch Directeur van Cercle Brugge, er alvast in op de webstek van De Vereniging.
Prince Zagadou (18) komt de aanvalslinie van Jong Cercle versterken.— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 3, 2026
De Ivoriaanse jeugdinternational wordt gehuurd van FC LYS Sassandra. Groen-Zwart bedong ook een aankoopoptie.
Bienvenue, Prince!
🔗 https://t.co/7Ke98o6lrD pic.twitter.com/kU1opidTSt
OFFICIEEL Lommel pakt uit met wel heel onverwachte transfer
Lommel SK heeft op de slotdag van de transferperiode voor een opvallende transfer gezorgd. De Limburgers halen Sam de Grand namelijk opnieuw naar de club. De verdediger keert op huurbasis terug na zijn transfer naar AZ.
De Grand groeide vorig seizoen uit tot een sterkhouder bij Lommel en verdiende daarmee een transfer naar de Nederlandse Eredivisie. AZ betaalde naar verluidt 1,5 miljoen euro voor de verdediger. Een vertrek dat voor Lommel een flinke aderlating betekende. Toch keert de 20-jarige nu al tijdelijk terug naar zijn vertrouwde omgeving.
Ideale oplossing voor Lommel
De onverwachte terugkeer heeft alles te maken met een transfer die op het laatste moment niet doorging bij AZ. Daardoor dreigde De Grand dit seizoen nauwelijks of geen speelminuten te krijgen.
Lommel kampte ondertussen met heel wat blessureproblemen achterin en was dringend op zoek naar een extra back. Beide partijen vonden elkaar dan ook snel. De Grand kan opnieuw minuten maken in België, terwijl Lommel meteen een vertrouwde en kwalitatieve oplossing in huis haalt.
Sam de Grand keert terug bij Lommel SK! 🤩— Lommel SK (@LommelSKOff) September 3, 2026
Lommel SK verwelkomt Sam de Grand terug aan de Gestelsedijk. De 21-jarige Nederlander vertrok eerder deze zomer naar AZ, maar maakt nu op huurbasis zijn rentree in de ploeg van Lee Johnson.#OurNature pic.twitter.com/N5sy5cSHq8
KAA Gent neemt afscheid van Asselman
Wout Asselman maakt het seizoen af bij SC Cambuur. KAA Gent bereikte een akkoord met de Nederlandse club over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst werd ook een aankoopoptie opgenomen.
𝙒𝙤𝙪𝙩 𝘼𝙨𝙨𝙚𝙡𝙢𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙖𝙠𝙩 𝙝𝙚𝙩 𝙨𝙚𝙞𝙯𝙤𝙚𝙣 𝙖𝙛 𝙗𝙞𝙟 𝙎𝘾 𝘾𝙖𝙢𝙗𝙪𝙪𝙧— KAA Gent (@KAAGent) September 3, 2026
Veel succes in Leeuwarden, Wout!
MEER | https://t.co/GdHQpSAnVT pic.twitter.com/CagNhiE0D5
De linksvoetige middenvelder doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en speelt sinds zijn 17e voor Jong KAA Gent. Met onze beloften werd hij kampioen in Eerste Nationale, wat de promotie naar de Challenger Pro League opleverde. Daar groeide Wout verder uit tot een belangrijke pion op het middenveld.
"Bij SC Cambuur krijgt Wout de kans om verdere stappen te zetten in zijn ontwikkeling en extra wedstrijdritme op te doen. Veel succes in Nederland, Wout!", aldus KAA Gent in een persbericht op de webstek van de Buffalo's.
OFFICIEEL KV Mechelen haalt nog extra middenvelder
KV Mechelen heeft op de valreep van de zomermercato nog een nieuwe middenvelder vastgelegd. De 19-jarige Marco Decherf komt over van USL Dunkerque en tekent bij Geel-Rood een contract tot 2030.
Veelzijdige middenvelder
Decherf speelde al sinds zijn jeugd voor Duinkerke en liet de voorbije weken zijn kwaliteiten zien. In zijn laatste vier wedstrijden was hij goed voor twee assists en één doelpunt. Technisch directeur Tom Caluwé is alvast overtuigd van zijn mogelijkheden. “Marco is een polyvalente middenvelder die fysieke kwaliteiten koppelt aan voetballend vermogen”, klinkt het in een mededeling van Malinwa. “Ik ben dan ook overtuigd van zijn meerwaarde voor onze ploeg.”
Voor Decherf betekent de transfer een grote verandering. “Het is allemaal opeens heel snel gegaan voor mij”, vertelt de jonge Fransman. “Het is spannend om mijn vertrouwde omgeving achter te laten, maar ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur. KV Mechelen voelt als de juiste stap in mijn carrière.”
Bienvenue à Malinwa, Marco. 🟡🔴— KV Mechelen (@kvmechelen) September 3, 2026
De Franse middenvelder tekent een contract tot 2030 en begint zo aan een nieuw hoofdstuk Achter de Kazerne.
👉 Meer info op https://t.co/RQUPRAAEta. pic.twitter.com/trCqiESwDk
Charleroi heelt Japanner in huis
Charleroi heeft zich ook op de valreep nog weten te versterken. Met Gaku Nawata is er nog een Japanse aanvaller aangekomen op Mambourg. De 20-jarige wordt gehuurd van Gamba Osaka met een aankoopoptie.
Charleroi haalt Japanse versterking in huis
"Gaku is een aanvaller die op beide flanken uit de voeten kan. Hij heeft zich met name op continentaal niveau onderscheiden door de AFC Champions League Two – de Aziatische tegenhanger van de Europa League – te winnen, waarbij hij in vijf wedstrijden drie keer scoorde."
"De O23-international geldt als een van de veelbelovende talenten van het Japanse voetbal; hij gaat nu de stap naar het Europese voetbal zetten en versterkt de aanvallende opties van Mario Kohnen. Welkom in het Zwarte Land", aldus de Carolo's op hun webstek.
Grand espoir japonais, Gaku Nawata rejoint nos Zèbres en provenance du Gamba Osaka sous la forme d’un prêt avec option d’achat. ✍️🏯— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 3, 2026
🔗 https://t.co/qVTgwi1TSz#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/PIY5j1Qbd3
Wat met Bodart? Alvast één deurtje sluit zich
Arnaud Bodart wacht nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst. De voormalige doelman van Standard is bij LOSC naar de rol van derde keeper gezakt en zoekt naar een uitweg, maar verschillende pistes in de Jupiler Pro League lijken één voor één weg te vallen.
Welke opties heeft Bodart nog?
La Louvière werd de voorbije dagen genoemd als mogelijke bestemming, al verlengde Marcos Peano daar inmiddels zijn contract. Ook een transfer naar STVV lijkt niet langer aan de orde. Leo Kokubo werd even gelinkt aan Parma als opvolger van Zion Suzuki, maar bleef uiteindelijk gewoon op Stayen.
Bodart werd aanvankelijk genoemd als mogelijke vervanger van Leysen aan Den Dreef, maar OHL zou zijn blik uiteindelijk op een ander profiel hebben gericht. Volgens Het Nieuwsblad is Kiany Vroman (22) de voornaamste kandidaat om de Leuvense doelmannenkern te versterken. Voor Bodart betekent dat opnieuw dat een concrete Belgische optie dreigt te verdwijnen.
Moet Talbi nog vertrekken bij zijn Engelse ploeg?
De transfer van Malick Fofana naar Sunderland kan gevolgen hebben voor Chemsdine Talbi. De voormalige aanvaller van Club Brugge krijgt bij de Black Cats voorlopig weinig speelminuten, terwijl de komst van de ex-Lyonnais de concurrentie op de flanken nog verder opvoert.
Talbi onderweg naar Turkije?
De Marokkaanse aanvaller, die een jaar geleden Club Brugge verliet voor een avontuur in Engeland, verzamelde sinds de hervatting amper 31 speelminuten bij Sunderland. Talbi werd ook niet opgenomen in de spelerslijst voor de Europese wedstrijden. De komst van Fofana maakt zijn perspectief op meer minuten bij de Engelse club er niet bepaald beter op.
Al-Ittihad heeft volgens Sky contact opgenomen met de Engelse club en lopen er gesprekken over een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië. Ook in Turkije wordt de naam van Talbi genoemd. Fenerbahçe en Galatasaray volgen zijn dossier.
Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht
De transfer van Andrew Omobamidele naar Anderlecht roept de nodige vragen op. De Ier werd pas vorige zomer voor meer dan 10 miljoen euro definitief overgenomen door Strasbourg, stond vorige week nog aan de aftrap als kapitein tegen Lens en begon ook de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen. Toch trekt hij nu op huurbasis naar Anderlecht. Zonder aankoopoptie bovendien. (Lees meer)
Voorzitter Lille reageert op uitspattingen Meunier
Thomas Meunier sprak begin augustus openlijk over zijn vertrek bij Lille. De Rode Duivel trok na afloop van zijn contract transfervrij naar Sunderland, maar gaf toen aan dat hij langer in Noord-Frankrijk had willen blijven als de club met een beter voorstel was gekomen.
De rechtsachter sprak daarbij over een teleurstelling en liet verstaan dat Lille zelf de keuze had gemaakt om niet met hem door te gaan. Olivier Létang, voorzitter van de Franse club, heeft nu gereageerd op die uitspraken.
Lille-voorzitter Létang reageert op Meunier
"Thomas Meunier, ik zie hem graag, maar ik heb hem toch even een berichtje gestuurd. Hij zei namelijk dat ik had beslist dat hij niet zou blijven", vertelde Létang tijdens een persmoment over de transferperiode, geciteerd door Foot Mercato.
De voorzitter van Lille maakte vervolgens duidelijk waarom een contractverlenging volgens hem niet haalbaar was. "Als je mij vier keer het hoogste loon van LOSC vraagt: wat denkt u dan dat mijn antwoord zal zijn?"
Nieuwe doelman voor Cercle Brugge
AS Monaco leent Yann Lienard voor één seizoen uit aan Cercle Brugge. De 23-jarige doelman wordt zo de derde speler die deze zomer van Monaco naar de Vereniging trekt, na Valy Konaté en Lucas Michal.
Lienard stond in Monaco derde in de pikorde achter Lukas Hradecky en Philippe Köhn. Na zeven seizoenen opleiding bij de Monegasken is hij toe aan meer speelminuten. In Brugge gaat hij de concurrentie aan met Gaëtan Coucke en Bas Langenbick.
Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven
Genk staat op het punt om Robin Mirisola op huurbasis onder te brengen bij OH Leuven. De 19-jarige aanvaller moet in Leuven meer speelminuten kunnen verzamelen. Van een definitieve transfer zou geen sprake zijn: in de overeenkomst wordt volgens onze informatie geen aankoopoptie opgenomen. (Lees meer)
OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet
Zakaria El Ouahdi vertrekt zoals verwacht bij KRC Genk. En dus hebben ze al een vervanger op het oog. Het zal een miljoenentransfer worden, want voor Milan Roganovic zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Hij lijkt wel het profiel te zijn waar ze bij Genk binnen enkele jaren een veelvoud kunnen krijgen bij verkoop. (Lees meer)
STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg
STVV heeft zich op de valreep nog versterkt met Nathanaël Mbuku. De 24-jarige flankaanvaller komt op huurbasis over van FC Augsburg, waarbij de Kanaries ook een aankoopoptie hebben bedongen. (Lees meer)
Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst
Anderlecht heeft de voorbije dagen stevig toegeslagen op de transfermarkt, maar lijkt nog niet helemaal klaar. Met Roméo Amane en Thelo Aasgaard haalde paars-wit al twee extra creatieve krachten voor het middenveld binnen. Toch wordt een derde middenvelder niet uitgesloten. Ilias Koutsoupias wacht ondertussen nog altijd in Brussel op duidelijkheid. (Lees meer)
KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen
KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat Malinwa woensdag afscheid nam van Golic en Makanza, staat de club nu dicht bij een nieuwe inkomende transfer. De 19-jarige Marco Decherf moet de Mechelse rangen komen versterken en komt over van de Franse tweedeklasser USL Dunkerque. (Lees meer)
AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België
Sam de Grand staat voor een opvallende terugkeer naar België. De 21-jarige linksback maakte deze zomer nog de overstap van Lommel naar AZ, maar keert amper enkele weken later alweer tijdelijk terug naar zijn voormalige club. In Alkmaar is het perspectief op speelminuten door de blijvende aanwezigheid van Mees de Wit en de Mexicaan Mateo Chávez te beperkt geworden. (Lees meer)
DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt
Club Brugge is een speler kwijt. Rayan Buifrahi maakt de overstap van Club NXT naar FC Eindhoven. Hij was pas sinds vorige zomer in Brugge en kiest dus voor een nieuw avontuur in Nederland, waar hij ook in het verleden al speelde. (Lees meer)
Cercle Brugge heeft Braziliaan in huis gehaald
Yago Lincoln is de nieuwste speler van Cercle Brugge. De Vereniging heeft de Braziliaan weten te contracteren voor liefst vier seizoenen. Daarmee ligt hij meteen tot juni 2030 onder zeil op Jan Breydel. Dat nieuws maakten de Bruggelingen bekend via hun sociale media.
Cercle Brugge haalt Yago Lincoln in huis
De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube. Yago is een rechtsvoetige verdediger die in Brazilië onder meer uitkwam voor de jeugd van Palmeiras en Atlético Mineiro. Luciano Murchio, Technisch Directeur van Cercle, is zeer tevreden met de komst van Yago Lincoln: “Yago is een energieke, agressieve en snelle verdediger die onze defensie zal versterken en meteen impact kan brengen binnen de ploeg."
"Hij beschikt over de kwaliteiten van een moderne centrale verdediger en past perfect binnen het profiel dat we zochten. We kijken ernaar uit om hem in Groen-Zwart aan het werk te zien", aldus Murchio op de webstek van Cercle.
𝐁𝐫𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 🇧🇷— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 2, 2026
Yago Lincoln is de nieuwe centrale verdediger van Cercle Brugge. De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube en tekende een contract tot juni 2030.
Bem-vindo, Yago!
🔗 https://t.co/nUX5RdVjNt pic.twitter.com/GDBI2xLpqP
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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