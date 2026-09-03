Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

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Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Jong Cercle haalt nog een speler in huis

Jong Cercle versterkt zich met Prince Zagadou. De 18-jarige Ivoriaanse aanvaller wordt gehuurd van FC LYS Sassandra uit Ivoorkust. De Vereniging bedong ook een aankoopoptie om hem mogelijk langer in huis te houden. De jonge aanvaller kan zowel op de flank als centraal voorin worden uitgespeeld.

"We zijn blij om Prince te verwelkomen bij Cercle Brugge. Hij is een aanvallende speler die we de voorbije maanden van dichtbij hebben gevolgd en in wie we veel potentieel zien", gelooft Luciano Murchio, Technisch Directeur van Cercle Brugge, er alvast in op de webstek van De Vereniging.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Lommel pakt uit met wel heel onverwachte transfer

Lommel SK heeft op de slotdag van de transferperiode voor een opvallende transfer gezorgd. De Limburgers halen Sam de Grand namelijk opnieuw naar de club. De verdediger keert op huurbasis terug na zijn transfer naar AZ.

De Grand groeide vorig seizoen uit tot een sterkhouder bij Lommel en verdiende daarmee een transfer naar de Nederlandse Eredivisie. AZ betaalde naar verluidt 1,5 miljoen euro voor de verdediger. Een vertrek dat voor Lommel een flinke aderlating betekende. Toch keert de 20-jarige nu al tijdelijk terug naar zijn vertrouwde omgeving.

Ideale oplossing voor Lommel

De onverwachte terugkeer heeft alles te maken met een transfer die op het laatste moment niet doorging bij AZ. Daardoor dreigde De Grand dit seizoen nauwelijks of geen speelminuten te krijgen.

Lommel kampte ondertussen met heel wat blessureproblemen achterin en was dringend op zoek naar een extra back. Beide partijen vonden elkaar dan ook snel. De Grand kan opnieuw minuten maken in België, terwijl Lommel meteen een vertrouwde en kwalitatieve oplossing in huis haalt.

Aernout Van Lindt

KAA Gent neemt afscheid van Asselman

Wout Asselman maakt het seizoen af bij SC Cambuur. KAA Gent bereikte een akkoord met de Nederlandse club over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst werd ook een aankoopoptie opgenomen.

De linksvoetige middenvelder doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en speelt sinds zijn 17e voor Jong KAA Gent. Met onze beloften werd hij kampioen in Eerste Nationale, wat de promotie naar de Challenger Pro League opleverde. Daar groeide Wout verder uit tot een belangrijke pion op het middenveld.

"Bij SC Cambuur krijgt Wout de kans om verdere stappen te zetten in zijn ontwikkeling en extra wedstrijdritme op te doen. Veel succes in Nederland, Wout!", aldus KAA Gent in een persbericht op de webstek van de Buffalo's.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL KV Mechelen haalt nog extra middenvelder

KV Mechelen heeft op de valreep van de zomermercato nog een nieuwe middenvelder vastgelegd. De 19-jarige Marco Decherf komt over van USL Dunkerque en tekent bij Geel-Rood een contract tot 2030.

Veelzijdige middenvelder

Decherf speelde al sinds zijn jeugd voor Duinkerke en liet de voorbije weken zijn kwaliteiten zien. In zijn laatste vier wedstrijden was hij goed voor twee assists en één doelpunt. Technisch directeur Tom Caluwé is alvast overtuigd van zijn mogelijkheden. “Marco is een polyvalente middenvelder die fysieke kwaliteiten koppelt aan voetballend vermogen”, klinkt het in een mededeling van Malinwa. “Ik ben dan ook overtuigd van zijn meerwaarde voor onze ploeg.”

Voor Decherf betekent de transfer een grote verandering. “Het is allemaal opeens heel snel gegaan voor mij”, vertelt de jonge Fransman. “Het is spannend om mijn vertrouwde omgeving achter te laten, maar ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur. KV Mechelen voelt als de juiste stap in mijn carrière.”

Aernout Van Lindt

Charleroi heelt Japanner in huis

Charleroi heeft zich ook op de valreep nog weten te versterken. Met Gaku Nawata is er nog een Japanse aanvaller aangekomen op Mambourg. De 20-jarige wordt gehuurd van Gamba Osaka met een aankoopoptie.

Charleroi haalt Japanse versterking in huis

"Gaku is een aanvaller die op beide flanken uit de voeten kan. Hij heeft zich met name op continentaal niveau onderscheiden door de AFC Champions League Two – de Aziatische tegenhanger van de Europa League – te winnen, waarbij hij in vijf wedstrijden drie keer scoorde."

"De O23-international geldt als een van de veelbelovende talenten van het Japanse voetbal; hij gaat nu de stap naar het Europese voetbal zetten en versterkt de aanvallende opties van Mario Kohnen. Welkom in het Zwarte Land", aldus de Carolo's op hun webstek.

Aernout Van Lindt

Wat met Bodart? Alvast één deurtje sluit zich

Arnaud Bodart wacht nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst. De voormalige doelman van Standard is bij LOSC naar de rol van derde keeper gezakt en zoekt naar een uitweg, maar verschillende pistes in de Jupiler Pro League lijken één voor één weg te vallen.

Welke opties heeft Bodart nog?

La Louvière werd de voorbije dagen genoemd als mogelijke bestemming, al verlengde Marcos Peano daar inmiddels zijn contract. Ook een transfer naar STVV lijkt niet langer aan de orde. Leo Kokubo werd even gelinkt aan Parma als opvolger van Zion Suzuki, maar bleef uiteindelijk gewoon op Stayen.

Bodart werd aanvankelijk genoemd als mogelijke vervanger van Leysen aan Den Dreef, maar OHL zou zijn blik uiteindelijk op een ander profiel hebben gericht. Volgens Het Nieuwsblad is Kiany Vroman (22) de voornaamste kandidaat om de Leuvense doelmannenkern te versterken. Voor Bodart betekent dat opnieuw dat een concrete Belgische optie dreigt te verdwijnen.

Aernout Van Lindt

Moet Talbi nog vertrekken bij zijn Engelse ploeg?

De transfer van Malick Fofana naar Sunderland kan gevolgen hebben voor Chemsdine Talbi. De voormalige aanvaller van Club Brugge krijgt bij de Black Cats voorlopig weinig speelminuten, terwijl de komst van de ex-Lyonnais de concurrentie op de flanken nog verder opvoert.

Talbi onderweg naar Turkije?

De Marokkaanse aanvaller, die een jaar geleden Club Brugge verliet voor een avontuur in Engeland, verzamelde sinds de hervatting amper 31 speelminuten bij Sunderland. Talbi werd ook niet opgenomen in de spelerslijst voor de Europese wedstrijden. De komst van Fofana maakt zijn perspectief op meer minuten bij de Engelse club er niet bepaald beter op. 

Al-Ittihad heeft volgens Sky contact opgenomen met de Engelse club en lopen er gesprekken over een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië. Ook in Turkije wordt de naam van Talbi genoemd. Fenerbahçe en Galatasaray volgen zijn dossier.

Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

De transfer van Andrew Omobamidele naar Anderlecht roept de nodige vragen op. De Ier werd pas vorige zomer voor meer dan 10 miljoen euro definitief overgenomen door Strasbourg, stond vorige week nog aan de aftrap als kapitein tegen Lens en begon ook de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen. Toch trekt hij nu op huurbasis naar Anderlecht. Zonder aankoopoptie bovendien. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Voorzitter Lille reageert op uitspattingen Meunier

Thomas Meunier sprak begin augustus openlijk over zijn vertrek bij Lille. De Rode Duivel trok na afloop van zijn contract transfervrij naar Sunderland, maar gaf toen aan dat hij langer in Noord-Frankrijk had willen blijven als de club met een beter voorstel was gekomen.

De rechtsachter sprak daarbij over een teleurstelling en liet verstaan dat Lille zelf de keuze had gemaakt om niet met hem door te gaan. Olivier Létang, voorzitter van de Franse club, heeft nu gereageerd op die uitspraken.

Lille-voorzitter Létang reageert op Meunier

"Thomas Meunier, ik zie hem graag, maar ik heb hem toch even een berichtje gestuurd. Hij zei namelijk dat ik had beslist dat hij niet zou blijven", vertelde Létang tijdens een persmoment over de transferperiode, geciteerd door Foot Mercato.

De voorzitter van Lille maakte vervolgens duidelijk waarom een contractverlenging volgens hem niet haalbaar was. "Als je mij vier keer het hoogste loon van LOSC vraagt: wat denkt u dan dat mijn antwoord zal zijn?"

Johan Walckiers

Nieuwe doelman voor Cercle Brugge

AS Monaco leent Yann Lienard voor één seizoen uit aan Cercle Brugge. De 23-jarige doelman wordt zo de derde speler die deze zomer van Monaco naar de Vereniging trekt, na Valy Konaté en Lucas Michal.

Lienard stond in Monaco derde in de pikorde achter Lukas Hradecky en Philippe Köhn. Na zeven seizoenen opleiding bij de Monegasken is hij toe aan meer speelminuten. In Brugge gaat hij de concurrentie aan met Gaëtan Coucke en Bas Langenbick.

Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Genk staat op het punt om Robin Mirisola op huurbasis onder te brengen bij OH Leuven. De 19-jarige aanvaller moet in Leuven meer speelminuten kunnen verzamelen. Van een definitieve transfer zou geen sprake zijn: in de overeenkomst wordt volgens onze informatie geen aankoopoptie opgenomen. (Lees meer)

OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

Zakaria El Ouahdi vertrekt zoals verwacht bij KRC Genk. En dus hebben ze al een vervanger op het oog. Het zal een miljoenentransfer worden, want voor Milan Roganovic zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Hij lijkt wel het profiel te zijn waar ze bij Genk binnen enkele jaren een veelvoud kunnen krijgen bij verkoop. (Lees meer)

STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

STVV heeft zich op de valreep nog versterkt met Nathanaël Mbuku. De 24-jarige flankaanvaller komt op huurbasis over van FC Augsburg, waarbij de Kanaries ook een aankoopoptie hebben bedongen. (Lees meer)

Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Anderlecht heeft de voorbije dagen stevig toegeslagen op de transfermarkt, maar lijkt nog niet helemaal klaar. Met Roméo Amane en Thelo Aasgaard haalde paars-wit al twee extra creatieve krachten voor het middenveld binnen. Toch wordt een derde middenvelder niet uitgesloten. Ilias Koutsoupias wacht ondertussen nog altijd in Brussel op duidelijkheid. (Lees meer)

KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat Malinwa woensdag afscheid nam van Golic en Makanza, staat de club nu dicht bij een nieuwe inkomende transfer. De 19-jarige Marco Decherf moet de Mechelse rangen komen versterken en komt over van de Franse tweedeklasser USL Dunkerque. (Lees meer)

AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

Sam de Grand staat voor een opvallende terugkeer naar België. De 21-jarige linksback maakte deze zomer nog de overstap van Lommel naar AZ, maar keert amper enkele weken later alweer tijdelijk terug naar zijn voormalige club. In Alkmaar is het perspectief op speelminuten door de blijvende aanwezigheid van Mees de Wit en de Mexicaan Mateo Chávez te beperkt geworden. (Lees meer)

DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

Club Brugge is een speler kwijt. Rayan Buifrahi maakt de overstap van Club NXT naar FC Eindhoven. Hij was pas sinds vorige zomer in Brugge en kiest dus voor een nieuw avontuur in Nederland, waar hij ook in het verleden al speelde. (Lees meer)

'Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL'

'Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL'

Deze donderdag is het 'Transfer Deadline Day' in België. En dus zouden we nog wel eens een aantal interessante of verrassende deals kunnen krijgen. Eentje lijkt nu al op weg te zijn en dat is de transfer van Nikola Storm naar ... KVC Westerlo. De deal zou op de laatste dag van de zomermercato rond moeten raken. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Cercle Brugge heeft Braziliaan in huis gehaald

Yago Lincoln is de nieuwste speler van Cercle Brugge. De Vereniging heeft de Braziliaan weten te contracteren voor liefst vier seizoenen. Daarmee ligt hij meteen tot juni 2030 onder zeil op Jan Breydel. Dat nieuws maakten de Bruggelingen bekend via hun sociale media.

Cercle Brugge haalt Yago Lincoln in huis

De 23-jarige Braziliaan komt over van Londrina Esporte Clube. Yago is een rechtsvoetige verdediger die in Brazilië onder meer uitkwam voor de jeugd van Palmeiras en Atlético Mineiro. Luciano Murchio, Technisch Directeur van Cercle, is zeer tevreden met de komst van Yago Lincoln: “Yago is een energieke, agressieve en snelle verdediger die onze defensie zal versterken en meteen impact kan brengen binnen de ploeg."

"Hij beschikt over de kwaliteiten van een moderne centrale verdediger en past perfect binnen het profiel dat we zochten. We kijken ernaar uit om hem in Groen-Zwart aan het werk te zien", aldus Murchio op de webstek van Cercle.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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