📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

KVC Westerlo heeft op de slotdag van de transferperiode nog een stevige naam aan de selectie toegevoegd. Nikola Storm keert terug naar België en tekent voor twee seizoenen bij de Kemphanen.

Nieuwe uitdaging na zijn Turks avontuur

De 31-jarige flankaanvaller hoeft alvast geen introductie te krijgen in het Belgische voetbal. Storm doorliep zijn opleiding bij Club Brugge en kwam later uit voor Zulte Waregem, OH Leuven en KV Mechelen. Vooral in Mechelen groeide hij uit tot een belangrijke speler en maakte hij zich tot een vertrouwd gezicht in de Belgische competitie.

Na jaren op de Belgische velden koos Storm vorig jaar voor een buitenlands avontuur. Hij verhuisde naar Turkije en ging aan de slag bij Antalyaspor. Daar kwam hij afgelopen seizoen tot vier doelpunten en één assist. Nu maakt hij dus opnieuw de oversteek naar zijn thuisland en kiest hij voor Westerlo in de Jupiler Pro League.

Ervaring voor de Kemphanen

Westerlo ziet in Storm vooral een speler die meteen inzetbaar moet zijn. De club haalt met de aanvaller niet alleen extra offensieve mogelijkheden binnen, maar ook een flinke dosis ervaring. Storm kent de Belgische competitie door en door en weet wat er gevraagd wordt op het hoogste niveau.

De Kemphanen zijn dan ook tevreden met hun laatste versterking van de mercato. “Met zijn ervaring en aanvallende kwaliteiten wordt Nikola Storm de nieuwste Kemphaan”, laat Westerlo weten als aankondiging van de transfer.

Twee jaar zekerheid in Westerlo

Storm heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem de komende twee seizoenen aan Westerlo bindt. Daarmee kiest de aanvaller opnieuw voor een Belgische club nadat hij één seizoen in Turkije actief was.



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Voor Westerlo betekent zijn komst bovendien dat er op deadline day nog een ervaren pion aan de selectie wordt toegevoegd. Storm krijgt de kans om opnieuw zijn kwaliteiten te tonen op de Belgische velden, terwijl de Kemphanen hopen dat zijn ervaring en scorend vermogen meteen een meerwaarde kunnen betekenen.