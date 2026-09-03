Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé

AA Gent wil na een uitstekende week meteen doortrekken. Trainer Rik De Mil waakt echter voor gemakzucht tegen OH Leuven. Tegelijk heeft hij een duidelijke boodschap voor Ibrahima Cissé, die na zijn rode kaart aan een belangrijk leerproces begint.

Geen tijd om achterover te leunen

De Buffalo’s kunnen door de zege tegen Club Brugge met vertrouwen toeleven naar de thuiswedstrijd tegen OH Leuven, maar De Mil wil absoluut vermijden dat zijn spelers na de recente successen beginnen te zweven. Volgens de trainer is de huidige groep professioneel genoeg om dat gevaar zelf te herkennen.

“Ik vond het niet nodig om de groep met de voeten op de grond te zetten, want dit is een goede groep die tot vandaag heel professioneel is”, vertelt De Mil aan Het Nieuwsblad. Toch blijft waakzaamheid geboden. Een goede reeks biedt immers geen enkele garantie op succes in de volgende wedstrijd.

OH Leuven is geen tussendoortje

De Gentse trainer verwijst daarbij naar de ervaringen uit het verleden. Wedstrijden tegen ploegen die op papier minder hoog aangeschreven staan, kunnen minstens even belangrijk zijn als topduels. “Uit het verleden weet je - zoals vorig seizoen nog - dat zulke wedstrijden even belangrijk zijn als deze tegen Club Brugge en zo’n duel zal ook zeker niet makkelijk zijn”, benadrukt De Mil.

Hij ziet voorlopig geen signalen van decompressie binnen zijn selectie. Dat neemt niet weg dat hij na een sterke week opnieuw de juiste focus wil zien. “Op dat vlak zie ik geen spelers die zweven, maar dat wil niet zeggen dat je na zo’n mooie week niet moet blijven bevestigen.”

Cissé krijgt duidelijke boodschap

Ook de rode kaart van Ibrahima Cissé kwam tijdens de persbabbel opnieuw ter sprake. De Mil ziet geen kwaad opzet bij de verdediger, maar vindt wel dat hij zijn speelstijl moet aanpassen. “We hebben al kort gesproken met hem en er volgt nog een gesprek. Dit zijn de stappen die hij moet zetten, want hij moet nog veel progressie maken”, legt de trainer uit.



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Volgens De Mil heeft Cissé simpelweg een fysiek probleem waar hij zich bewuster van moet worden. Door zijn lengte en manier van verdedigen kan zijn lichaam soms ongelukkig in de buurt van het gezicht van een tegenstander komen.

Aanpassen

De Gentse coach wil daarom vooral voorkomen dat Cissé in de toekomst opnieuw tegen een gelijkaardig incident aanloopt. “Die rode kaart is absoluut niet moedwillig, want dit gebeurt ook op training. Hij zet zijn lichaam en hij is nu eenmaal groot”, aldus De Mil.

De boodschap is duidelijk: intentie of niet, Cissé moet leren zijn armen en lichaam beter te controleren. “Hij heeft nooit de intentie om iemand te blesseren, maar hij moet zich ook aanpassen”, besluit de trainer van de Buffalo’s.