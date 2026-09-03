Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Rik De Mil zet de puntjes op de i over rode kaart van Ibrahima Cissé
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

AA Gent wil na een uitstekende week meteen doortrekken. Trainer Rik De Mil waakt echter voor gemakzucht tegen OH Leuven. Tegelijk heeft hij een duidelijke boodschap voor Ibrahima Cissé, die na zijn rode kaart aan een belangrijk leerproces begint.

Geen tijd om achterover te leunen

De Buffalo’s kunnen door de zege tegen Club Brugge met vertrouwen toeleven naar de thuiswedstrijd tegen OH Leuven, maar De Mil wil absoluut vermijden dat zijn spelers na de recente successen beginnen te zweven. Volgens de trainer is de huidige groep professioneel genoeg om dat gevaar zelf te herkennen.

“Ik vond het niet nodig om de groep met de voeten op de grond te zetten, want dit is een goede groep die tot vandaag heel professioneel is”, vertelt De Mil aan Het Nieuwsblad. Toch blijft waakzaamheid geboden. Een goede reeks biedt immers geen enkele garantie op succes in de volgende wedstrijd.

OH Leuven is geen tussendoortje

De Gentse trainer verwijst daarbij naar de ervaringen uit het verleden. Wedstrijden tegen ploegen die op papier minder hoog aangeschreven staan, kunnen minstens even belangrijk zijn als topduels. “Uit het verleden weet je - zoals vorig seizoen nog - dat zulke wedstrijden even belangrijk zijn als deze tegen Club Brugge en zo’n duel zal ook zeker niet makkelijk zijn”, benadrukt De Mil.

Hij ziet voorlopig geen signalen van decompressie binnen zijn selectie. Dat neemt niet weg dat hij na een sterke week opnieuw de juiste focus wil zien. “Op dat vlak zie ik geen spelers die zweven, maar dat wil niet zeggen dat je na zo’n mooie week niet moet blijven bevestigen.”

Cissé krijgt duidelijke boodschap

Ook de rode kaart van Ibrahima Cissé kwam tijdens de persbabbel opnieuw ter sprake. De Mil ziet geen kwaad opzet bij de verdediger, maar vindt wel dat hij zijn speelstijl moet aanpassen. “We hebben al kort gesproken met hem en er volgt nog een gesprek. Dit zijn de stappen die hij moet zetten, want hij moet nog veel progressie maken”, legt de trainer uit.

Lees ook... LIVE: KAA Gent - OH Leuven, de opstellingen

Volgens De Mil heeft Cissé simpelweg een fysiek probleem waar hij zich bewuster van moet worden. Door zijn lengte en manier van verdedigen kan zijn lichaam soms ongelukkig in de buurt van het gezicht van een tegenstander komen.

Aanpassen

De Gentse coach wil daarom vooral voorkomen dat Cissé in de toekomst opnieuw tegen een gelijkaardig incident aanloopt. “Die rode kaart is absoluut niet moedwillig, want dit gebeurt ook op training. Hij zet zijn lichaam en hij is nu eenmaal groot”, aldus De Mil.

De boodschap is duidelijk: intentie of niet, Cissé moet leren zijn armen en lichaam beter te controleren. “Hij heeft nooit de intentie om iemand te blesseren, maar hij moet zich ook aanpassen”, besluit de trainer van de Buffalo’s.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - OH Leuven nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
OH Leuven
Rik De Mil
Ibrahima Cisse

Meer nieuws

LIVE: KAA Gent - OH Leuven, de opstellingen Live

LIVE: KAA Gent - OH Leuven, de opstellingen

20:03
🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

19:55
1
LIVE: We zijn eraan begonnen in Anderlecht-Kortrijk Live

LIVE: We zijn eraan begonnen in Anderlecht-Kortrijk

20:32
LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG

19:00
1
Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan

Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan

19:45
1
Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

Live. Transfernieuws 3/9: Transfer Deadline Day in België, volg hier alle laatste bewegingen

19:27
Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

Ait El Hadj overspeelde zijn hand, maar... Union heeft hem (Europees) nog nodig

18:30
1
Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

Hete transferzomer voor de Rode Duivels: een zegen of een vloek voor Mark van Bommel?

19:00
📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

📷 OFFICIEEL Westerlo slaat toe op en haalt oude bekende terug naar België

18:00
DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

DONE DEAL: Nikola Storm (ex-Club, Essevee, OHL en Mechelen) maakt spectaculaire terugkeer naar JPL

17:10
4
Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC

17:00
6
Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

16:30
3
Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

Kevin Mac Allister moet nu heel goed opletten: dit denkt coach Hubert ervan

15:15
1
Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken)

15:30
43
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

15:00
11
Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

Zitten Union SG, Anderlecht en KAA Gent straks met een nukkige spelmaker/aanvaller?

13:00
OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

OH Leuven schrijft geschiedenis met League Phase Champions League

11:45
Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

14:30
9
Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

10:00
4
Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

14:00
2
Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

13:30
1
DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

DONE DEAL: STVV troeft Mechelen en Westerlo af voor ex-speler Gent en Antwerp

12:30
Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg?

12:00
10
Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

Genk maakt werk van uitleenbeurt: jeugdproduct op weg naar OH Leuven

10:59
13
LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

11:28
Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

11:30
33
OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

10:55
8
STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

09:29
Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

09:00
Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

09:12
8
UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

07:31
10
KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

KV Mechelen haalt opvallende versterking uit Frankrijk: 19-jarige middenvelder moet extra creativiteit brengen

08:30
6
AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

07:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

07:06
43
ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

07:00
DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt jonge winger (ex-Oostende) al na één jaar kwijt

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 0-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

BrechtB BrechtB over Anderlecht - KV Kortrijk: 0-0 JaKu JaKu over Anderlecht-trainer Vitor Bruno is "gefrustreerd" door één van zijn spelers: geraakt hij nog weg? Dirk1897 Dirk1897 over Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht TheWiseGuy TheWiseGuy over Toby Alderweireld schept duidelijkheid over zijn groot plan met Royal Antwerp FC JaKu JaKu over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) Jerre76 Jerre76 over Wat nu met Adriano Bertaccini? Deze drie clubs haakten af JaKu JaKu over Dit is ongetwijfeld de reden waarom Beerschot en Nick Shinton verrassend uit elkaar gaan Thoma888 Thoma888 over 🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena Standard 2.0 Standard 2.0 over LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG Bodino Antonio Bodino Antonio over Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved