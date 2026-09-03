UPDATE: Leysen legt medische tests af, OHL heeft al vervanger

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Lucca Brughmans staat voor een transfer die het Belgische voetbal nog lang zal bijblijven. De amper 18-jarige doelman van KRC Genk trekt voor liefst 35 miljoen euro naar Liverpool. Daarmee bevestigen de Reds niet alleen hun geloof in het uitzonderlijke talent van de jonge Belg, ze handelen ook opvallend proactief op de transfermarkt.