Verrassing van formaat: Davino Verhulst gaat opnieuw voetballen

Davino Verhulst leek zijn voetbalhandschoenen definitief aan de wilgen te hebben gehangen, maar de 38-jarige doelman keert verrassend terug. Hij gaat opnieuw onder de lat staan bij VKS Hamme-Zogge.

Van Beveren tot Antwerp

Verhulst bouwde als doelman een indrukwekkende carrière uit. Hij begon bij KSK Kallo en trok vervolgens naar de jeugd van SK Beveren, waar hij ook doorstootte naar de eerste ploeg. Daarna volgden KRC Genk, een uitleenbeurt aan het Nederlandse Willem II en STVV. Bij Genk veroverde hij in 2009 de Beker van België.

Zijn langste periode beleefde hij bij Sporting Lokeren. Tussen 2013 en 2020 kwam hij er bijna 150 keer in actie. Na het faillissement van de club trok hij naar Griekenland, waar hij twee seizoenen voor Apollon Smyrnis speelde. In 2022 volgde Antwerp. Daar maakte hij deel uit van de selectie die in 2023 de landstitel, Beker van België en Supercup veroverde.

Toch bleef de microbe kriebelen

In mei 2024 kondigde Verhulst zijn afscheid als prof aan. Hij had toen twee jaar geen wedstrijd meer gespeeld. Toch liet hij de deur naar het amateurvoetbal bewust open. “Ik voel me nog veel te goed om te stoppen”, vertelde hij destijds. “Met mijn kwaliteiten als keeper en leider kan ik nog iets betekenen.”

Daarna bleef hij actief in het amateurvoetbal. Hij was keeperstrainer bij Sparta Petegem en verdedigde vervolgens het doel van Belisia Bilzen. In 2025 trok hij naar FC Ekeren. Tegelijk behaalde hij zijn diploma als keeperstrainer.

Nu wacht Hamme-Zogge

Toch blijkt het verhaal nog niet voorbij. Na zijn passages bij Sparta Petegem, Belisia Bilzen en FC Ekeren kiest Verhulst nu voor VKS Hamme-Zogge. De club ziet in de ervaren doelman veel meer dan alleen een speler.





“Met zijn ervaring kan hij voor deze groep een enorme meerwaarde betekenen”, klinkt het bij de club. Verhulst brengt immers jaren ervaring op het hoogste niveau mee naar een ploeg die mikt op een plaats in de eindronde.

Van profvelden naar derde provinciale

De terugkeer is des te opvallender omdat Verhulst nog niet zo lang geleden afscheid nam van het profvoetbal. Hij speelde 328 profwedstrijden, waarvan tweehonderd in de Belgische eerste klasse.

Zijn palmares bevat bovendien meerdere prijzen, maar nu wacht een compleet andere uitdaging. De ex-doelman van Genk, Lokeren en Antwerp trekt opnieuw zijn handschoenen aan in het provinciale voetbal. De voetbalmicrobe blijkt simpelweg sterker dan gedacht.