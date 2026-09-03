Voormalig international gaat helemaal los na transfer Rode Duivel: "Om van te walgen"

De transfer van Malick Fofana naar Sunderland blijft voor de nodige beroering zorgen in Frankrijk. Niet zozeer omdat de Belgische international voor de Engelse club koos, maar vooral vanwege de manier waarop de transfer tot stand kwam. Volgens Franse media speelden de commissies voor zijn entourage een belangrijke rol. Jérôme Rothen en Christophe Dugarry konden hun ergernis daarover donderdag niet verbergen.

Fofana verlaat Olympique Lyon en zet zijn carrière voort in de Premier League bij Sunderland. Opvallend is dat Crystal Palace financieel aantrekkelijker was voor Lyon én een interessanter voorstel zou hebben gedaan voor de vertegenwoordigers van Fofana.

Toch koos de Belgische flankaanvaller uiteindelijk voor Sunderland. Dat zorgde voor de nodige vragen, zeker omdat Crystal Palace hem Pierre Sage kon aanbieden als trainer. De Fransman kent Fofana uitstekend uit hun periode bij Lyon en zou ook persoonlijk met de speler hebben gesproken.

Het verschil zou onder meer hebben gezeten in de vergoeding voor de entourage. De naaste adviseur van Fofana, onder wie zijn oom, zou bij een transfer naar Sunderland ongeveer 500.000 euro aan commissie ontvangen. Voor Jérôme Rothen was dat voldoende om stevig van leer te trekken.

Rothen: "Er zijn er maar weinig die in het belang van de speler handelen"

"We zijn nog niet aan het einde van de verrassingen", stelde Rothen op RMC. Volgens de voormalige speler van Paris Saint-Germain is de invloed van entourages in het moderne voetbal compleet ontspoord.

"Al die mensen die rond voetballers hangen, zijn er maar voor één ding: een hoop geld binnenhalen. Er zijn maar weinig makelaars of adviseurs die echt in het belang van de speler handelen", klonk het bijzonder scherp.





Volgens Rothen zou het sportieve aspect altijd de eerste prioriteit moeten zijn. "De prioriteit zou het sportieve moeten zijn. Je moet kijken waar je je het beste zou voelen om een volgende stap te zetten."

Hij begrijpt dat Fofana een stap naar de Premier League wilde zetten, maar plaatst vraagtekens bij de keuze voor Sunderland. "Als je naar die twee clubs kijkt, vraag je je af of de ene niet al een stap verder staat dan de andere. Zeker omdat hij de trainer van Crystal Palace al kent."

Dugarry viseert vooral de familie

Ook Christophe Dugarry, wereldkampioen met Frankrijk in 1998, liet zich bijzonder kritisch uit. De voormalige aanvaller vindt dat Fofana zelf uiteindelijk verantwoordelijkheid moet dragen voor zijn keuze, maar denkt tegelijk dat de jonge Belg sterk werd beïnvloed door zijn entourage.

"Het ontbreekt hem misschien aan karakter en kennis. Hij is er niet in geslaagd om met de vuist op tafel te slaan", analyseerde Dugarry. "Er is de invloed van de familie en het is een gereserveerde jongen die misschien een beetje de gebeurtenissen heeft ondergaan."

Daarna werd Dugarry nog feller. "Maar de houding van de familie is natuurlijk betreurenswaardig. Het is schandalig en onvoorstelbaar. Het eerste gesprek dat je met je speler moet hebben, is: waar wil jij naartoe? De wens van de speler moet boven alles staan."

Rothen richtte zich dan weer rechtstreeks tot de oom van Fofana, die volgens de berichtgeving een commissie van 500.000 euro zou hebben verlangd.

"De oom die 500.000 euro commissie vraagt, ik zou hem willen zeggen: ben jij degene die midden in de winter in Sunderland moet opstaan?"

"Het is de speler die het contract tekent"

Rothen legde ook een deel van de verantwoordelijkheid bij Fofana zelf. "Het is uiteindelijk de speler die het contract tekent, niet de makelaars of de oom. Het is de speler die tekent en akkoord gaat. Dat betekent dat hij er ook in is meegegaan."

De discussie rond Fofana gaat daarmee over meer dan één transfer. In Frankrijk klinkt opnieuw de kritiek dat jonge voetballers steeds vaker worden omringd door een hele entourage die financieel mee profiteert van hun carrière.