Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Wat haalde Anderlecht binnen met Oleg Reabciuk? Geen linksachter waar je veel assists moet van verwachten
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft met Oleg Reabciuk een opvallende naam aan de selectie toegevoegd. De 28-jarige Moldavische international komt transfervrij over van Spartak Moskou en tekende voor drie seizoenen. Voor wie de speler niet kent, lijkt zijn naam misschien uit het niets te komen.

Wie zijn carrière bekijkt, ontdekt echter een verdediger met een bijzonder parcours, een stevige Europese ervaring en een prijzenkast die voor een Belgische club niet oninteressant is.

Reabciuk is geen klassieke aanvallende wingback die vooral moet leven van assists en spectaculaire rushes. Zijn grootste kwaliteiten liggen elders. Hij is een linksvoetige verdediger die zijn spel baseert op loopvermogen, intensiteit en defensieve discipline. Dat profiel verklaart ook waarom hij de concurrentie moet aangaan met Ludwig Augustinsson.

Een Moldaviër die eigenlijk uit Portugal komt

Reabciuk werd geboren in Moldavië, maar groeide vrijwel volledig op in Portugal. Zijn familie verhuisde toen hij vier jaar oud was naar Rio Maior. Daar begon ook zijn voetbalopleiding.

Op elfjarige leeftijd kwam hij kort bij Sporting CP terecht, maar de afstand bleek voor zijn familie moeilijk te overbruggen. Hij keerde terug naar Rio Maior en belandde later bij Belenenses. Uiteindelijk pikte FC Porto hem opnieuw op. Daar doorliep hij de jeugdopleiding en haalde hij de B-ploeg.

Voor de A-ploeg van Porto zou hij nooit uitkomen. Zijn doorbraak kwam bij Paços de Ferreira, waar hij op 21-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de Portugese hoogste klasse. In twee seizoenen verzamelde hij 37 competitiewedstrijden.

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Daarmee zette hij de stap naar een hoger niveau.

De transfer die zijn carrière veranderde

In januari 2021 haalde Olympiacos hem naar Griekenland. Dat bleek een belangrijke sprong voorwaarts. Reabciuk werd er meteen een vaste waarde en speelde uiteindelijk 120 wedstrijden voor de Griekse topclub, waarvan 82 in de competitie. Hij won bovendien twee opeenvolgende landstitels.

Zijn cijfers illustreren vooral zijn betrouwbaarheid. In het seizoen 2021/22 stond hij in alle 32 competitiewedstrijden waarin hij speelde aan de aftrap. Een jaar later kwam hij opnieuw aan dertig competitiewedstrijden en 2.582 minuten. Over alle competities heen speelde hij dat seizoen 35 wedstrijden.

Ook Europees deed hij ervaring op. Met Olympiacos speelde hij in zowel de Champions League als de Europa League.

Dat was bovendien de periode waarin hij drie keer op rij werd uitgeroepen tot Moldavisch Voetballer van het Jaar, in 2020, 2021 en 2022.

Waarom hij geen typische offensieve back is

Wie naar zijn statistieken kijkt, zal niet meteen een nieuwe offensieve sensatie herkennen. Reabciuk scoort weinig en zijn assistproductie is beperkt. In zijn beste seizoen bij Olympiacos kwam hij in de competitie aan één goal en vier assists.

Dat is geen toeval. Zijn profiel is vooral gebaseerd op arbeid.

Reabciuk is een verdediger die graag de hele flank bestrijkt, maar zijn eerste instinct blijft defensief. Hij beschikt over een groot loopvermogen en kan de intensiteit van een wedstrijd lang volhouden. Zijn verleden in de atletiek heeft volgens eerdere portretten mee bijgedragen aan zijn fysieke profiel.

Zelf verwees hij ooit naar Andy Robertson als een speler met wie hij zich identificeert. Dat zegt veel over het type linksachter dat hij wil zijn: niet noodzakelijk de speler die elke wedstrijd de meeste beslissende passes geeft, maar wel iemand die voortdurend blijft lopen, druk zetten en zijn flank afdekken.

Zelfs Marcelo kreeg hem niet uit de basis

Zijn periode bij Olympiacos leverde nog een bijzonder hoofdstuk op. In 2022 haalde de club Marcelo naar Griekenland. De Braziliaan arriveerde als een absolute wereldster na vijftien jaar Real Madrid.

Op papier leek dat slecht nieuws voor Reabciuk. In de praktijk viel dat mee.

De Moldaviër bleef regelmatig spelen en hoefde zich volgens zijn eigen verklaringen niet te laten intimideren door de aanwezigheid van Marcelo. Integendeel: hij beschouwde de voormalige Braziliaanse international als de meest getalenteerde ploegmaat met wie hij ooit samenspeelde.

Het is een anekdote die goed past bij zijn carrière. Reabciuk heeft zich zelden via de gemakkelijkste weg omhoog gewerkt. Hij was geen wonderkind bij Sporting of Porto, maar bouwde stap voor stap een professionele carrière uit.

Rusland als volgende halte

In de zomer van 2023 maakte Reabciuk de overstap naar Spartak Moskou. Ook daar was hij aanvankelijk een belangrijke speler. In zijn eerste volledige seizoen kwam hij tot 27 competitiewedstrijden, nadat hij in 2023/24 nog veertien competitieduels had gespeeld. In totaal verzamelde hij 73 officiële wedstrijden voor Spartak.

Zijn laatste periode in Rusland was minder prominent. In het seizoen 2025/26 kwam hij in de competitie nog tien keer in actie.

Nu loopt zijn Russische hoofdstuk af en kiest hij voor een nieuwe omgeving.

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